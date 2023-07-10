Ці популярні таблетки "від серця" можуть нашкодити: багато хто п'є їх неправильно

Відомий десятиліттями препарат, який часто п'ють "від серця", не варто використовувати не за призначенням. З усім тим багато хто робить таку помилку.

Про це попередив кардіолог Олег Миронюк в Instagram .

Мова йде про відомий всім аспірин (ацетилсаліцилову кислоту)

Препарат має й інші торгові назви, але головне його призначення - знижувати в'язкість крові.

Випускають аспірин під назвами:

Магнікор

Кардіомагніл

Лоспірин

Кардіо-дар

АСК-Тева

Головне, що ви маєте пам'ятати: аспірин - не вітамінка, пити його "для профілактики" не варто і призначає його лише лікар!

Аспірин показаний при таких станах, як:

Підтверджена ішемічна хвороба серця

Перенесений інфаркт міокарда

Перенесений ішемічний інсульт

Після стентування чи шунтування судин

Захворювання периферичних артерій

А також пацієнтам високого та дуже високого ризику серцево-судинних подій.

Коли аспірин приймати не можна

За словами медика, приймати препарат не можна:

Коли "густа кров"

Через вік

Просто для підтримки серця

Як лікування високого тиску

"Аспірин - це не вітамінки для серця. Це - серйозний препарат, який має чіткі покази та протипокази", - зазначив кардіолог.