Ці популярні таблетки "від серця" можуть нашкодити: багато хто п'є їх неправильно
Відомий десятиліттями препарат, який часто п'ють "від серця", не варто використовувати не за призначенням. З усім тим багато хто робить таку помилку.
Про це попередив кардіолог Олег Миронюк в Instagram.
Мова йде про відомий всім аспірин (ацетилсаліцилову кислоту)
Препарат має й інші торгові назви, але головне його призначення - знижувати в'язкість крові.
Випускають аспірин під назвами:
- Магнікор
- Кардіомагніл
- Лоспірин
- Кардіо-дар
- АСК-Тева
Головне, що ви маєте пам'ятати: аспірин - не вітамінка, пити його "для профілактики" не варто і призначає його лише лікар!
Аспірин показаний при таких станах, як:
- Підтверджена ішемічна хвороба серця
- Перенесений інфаркт міокарда
- Перенесений ішемічний інсульт
- Після стентування чи шунтування судин
- Захворювання периферичних артерій
А також пацієнтам високого та дуже високого ризику серцево-судинних подій.
Коли аспірин приймати не можна
За словами медика, приймати препарат не можна:
- Коли "густа кров"
- Через вік
- Просто для підтримки серця
- Як лікування високого тиску
"Аспірин - це не вітамінки для серця. Це - серйозний препарат, який має чіткі покази та протипокази", - зазначив кардіолог.
Раніше ми писали, що кардіолог назвала справжню причину проблеми з серцем, яку мають багато українців.
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