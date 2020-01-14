Я всегда рядом! Притула трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

Сергей Притула чувственно поздравил жену Екатерину с днем рождения и поблагодарил за поддержку и любовь, а также за семейный уют. Шоумен и волонтер опубликовал в Instagram фото именинницы в изумрудном платье на побережье.

Известный актер и телеведущий нежно назвал свою супругу "бусинкой".

"С Днем Рождения, бусинки! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо - ты "катализатор"! Будь здорова и имей вдохновение к работе! Я всегда рядом! Люблю!" - подписал Притула снимок.

38-летний Сергей Притула ранее был женат на Юлии Андрийчук из Тернополя. В 2008 году у пары родился сын Дмитрий. Однако через некоторое время супруги развелись.

Летом 2015-го артист связал себя узами брака с Катериной Сопельник из Донецка. Пара познакомилась во время работы на телеканале. 27 июля 2017 года у Сергея и Катерины родилась дочь Соломия.

Жена Притулы Екатерина (Фото: instagram.com/siriy_ua)

Пользователи сети остались в восторге от поздравления Притулы и высоко оценили нежные слова, сказанные жене-имениннице.

Какое хорошее поздравление от мужа! С Днем рожденья!

Какие красивые слова, поздравляю;

Поздравляю. Так радостно, что у вас такая замечательная жена, которая вдохновляет енергией. Желаю, чтобы ваша любовь не угасала!

С Днем рождения, всего самого наилучшего вашей бусенке!

Какие красивые слова ... С именинницей!

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