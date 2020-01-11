Когда мамы нет дома: Притула показал видео с дочерью, которое побило рекорды по просмотрам

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула опубликовал видеоролик с дочерью Соломией

Сергей Притула решил показать, как он справляется с ролью и матери и отца, когда его жена отстутствует дома. Волонтер и шоумен опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он с дочкой Соломией передают маме привет.

"Мама - это мама! А папа - это папа. Но когда мама не дома, то папа - это Мама! И так, танцую я еще хуже, чем пою. А Соломию через пару лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить. 100%", - написал под видео Притула.

В ролике Притула с малышкой рассказали, что они ели за день, а также спели вместе песню.

Сергей Притула с дочкой (facebook.com/serhiyprytula)

Отметим, что ролик за короткое время набрал рекордное количество просмотров, более 200 тысяч.

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Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях и признали, что Сергей - отличный отец.