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Когда мамы нет дома: Притула показал видео с дочерью, которое побило рекорды по просмотрам

STYLERПерсоны    11.01.2020 - 12:16
Когда мамы нет дома: Притула показал видео с дочерью, которое побило рекорды по просмотрам
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула опубликовал видеоролик с дочерью Соломией

Сергей Притула решил показать, как он справляется с ролью и матери и отца, когда его жена отстутствует дома. Волонтер и шоумен опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он с дочкой Соломией передают маме привет.

"Мама - это мама! А папа - это папа. Но когда мама не дома, то папа - это Мама! И так, танцую я еще хуже, чем пою. А Соломию через пару лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить. 100%", - написал под видео Притула.

В ролике Притула с малышкой рассказали, что они ели за день, а также спели вместе песню.

Сергей Притула с дочкой (facebook.com/serhiyprytula)

Отметим, что ролик за короткое время набрал рекордное количество просмотров, более 200 тысяч.

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    Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях и признали, что Сергей - отличный отец.

    • Дует-супер! І не важливе попадання в ноти, коли в душі патріотизм. Решту все можна поправити. Здоров'я Вам міцного і миру в Україні! Молодці!.
    • Який же це благословенний час, коли донечка чи синочок такі маленькі. Це тепло в душі залишиться на все життя! Доречі, з таким веселим татком сумно не буває.
    • Насолоджуйтесь кожною хвилиною цього щастя, пане Сергію! Час швидко плине і діти виростають. А так хочеться інколи повернути все назад. Здоров'я, щастя та сімейного Вам затишку. А Соломійка співає краще ТАТА.

    Когда мамы нет дома: Притула показал видео с дочерью, которое побило рекорды по просмотрам

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