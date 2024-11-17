"Рве душу!" Пісня про загиблих пілотів зворушила українців до сліз

Тернопільська співачка Тетяна Долішна, більш відома під творчим іменем Таня Доля, випустила відео на пісню "Фортепіано", яку присвятила памʼяті загиблих пілотів, які захищали українське небо.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп, опублікований на YouTube-каналі артистки.
Як відомо, на честь вшанування загиблих льотчиків в Україні проводять церемонію спалювання акустичного піаніно. На інструменті виконують прощальну мелодію, а потім підпалюють - у пам’ять про загиблих товаришів.
У ролику Тетяни використані кадри того моменту, як у серпні 2023 року 40-ва бригада тактичної авіації "Привид Києва" прощалася зі своїми товаришами - трьома пілотами ПС: майорами В’ячеславом Мінкою і Сергієм Проказіним, а також капітаном Андрієм Пільщиковим.
Смуга виводить на зліт,
Ти починаєш політ,
Кличе небес висота,
Сонце заходить в зеніт.
Пишеш круті віражі,
Знов долетиш до межі,
Серце і звук двигуна
Наче єдина струна.
Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.
Цілі ведем до кінця,
Не відкриваєм серця,
Знов розриває метал
Кожен наступний удар.
Врізався в руки штурвал,
Стукає бою накал.
Вимолить кожне ім’я
Небо і наша земля!
Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.
Ми йдем крізь вогонь і час,
Ніхто не зупинить нас,
Вже бій чуємо здаля,
Болить зранена земля!..
Летиш, як в останній раз,
Крилом розсікаєш час,
Застигне у серці лід,
А в небі гарячий слід!
Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.
Ця пісня зворушила українців до сліз, про що вони пишуть у коментарях.
До слова, у Повітряних силах ЗСУ теж подякували співачці за особливу пісню.
"Дякуємо Тетяні за її роботу, зворушливі слова, музику і голос. Дякуємо, що шануєте українських Героїв!" - йдеться у дописі ПС в Telegram та інших соціальних мережах, де військові поділилися чуттєвим відео.
До слова, раніше стало відомо, що пілоти F-16 збили 10 повітряних цілей під час масованої атаки РФ.
Окрім цього, нещодавно вийшов фільм-ода авіції ЗСУ "Підйомна сила".