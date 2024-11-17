"Рве душу!" Пісня про загиблих пілотів зворушила українців до сліз

Що відомо про пісню "Фортепіано"

Як відомо, на честь вшанування загиблих льотчиків в Україні проводять церемонію спалювання акустичного піаніно. На інструменті виконують прощальну мелодію, а потім підпалюють - у пам’ять про загиблих товаришів.

У ролику Тетяни використані кадри того моменту, як у серпні 2023 року 40-ва бригада тактичної авіації "Привид Києва" прощалася зі своїми товаришами - трьома пілотами ПС: майорами В’ячеславом Мінкою і Сергієм Проказіним, а також капітаном Андрієм Пільщиковим.

Текст пісні "Фортепіано"

Смуга виводить на зліт,

Ти починаєш політ,

Кличе небес висота,

Сонце заходить в зеніт.

Пишеш круті віражі,

Знов долетиш до межі,

Серце і звук двигуна

Наче єдина струна.

Палає серце, як фортепіано!

Летять у вир легенди надто рано…

Незіграні мелодії згасають

І клавіші на вітрі догоряють.

Цілі ведем до кінця,

Не відкриваєм серця,

Знов розриває метал

Кожен наступний удар.

Врізався в руки штурвал,

Стукає бою накал.

Вимолить кожне ім’я

Небо і наша земля!

Палає серце, як фортепіано!

Летять у вир легенди надто рано…

Незіграні мелодії згасають

І клавіші на вітрі догоряють.

Ми йдем крізь вогонь і час,

Ніхто не зупинить нас,

Вже бій чуємо здаля,

Болить зранена земля!..

Летиш, як в останній раз,

Крилом розсікаєш час,

Застигне у серці лід,

А в небі гарячий слід!

Палає серце, як фортепіано!

Летять у вир легенди надто рано…

Незіграні мелодії згасають

І клавіші на вітрі догоряють.

Реакція на пісню українців та Повітряних сил ЗСУ

Ця пісня зворушила українців до сліз, про що вони пишуть у коментарях.

Дякую, дуже зворушливо, до сліз. Вічна слава Героям, які віддали своє життя в боротьбі за Україну.

Одна з найкращих пісень. Вічна слава Героям...

Дякую, рве душу!

Щемить серце! Тривожно. Але дуже гарно! Дякую вам!

Дякую вам за гарну пісню, за чудове виконання, за пам'ять про наших Янголів. Просто ридала...

Дякую за таку щемливу пісню! Слава нашим героям! Виконання чутливе, до сліз!

Прекрасні слова, чудова музика, неймовірний голос! Нехай Господь Бог прийме до себе кожного, хто закривав собою наше небо й землю…

Проймає до мурашок…

До слова, у Повітряних силах ЗСУ теж подякували співачці за особливу пісню.

"Дякуємо Тетяні за її роботу, зворушливі слова, музику і голос. Дякуємо, що шануєте українських Героїв!" - йдеться у дописі ПС в Telegram та інших соціальних мережах, де військові поділилися чуттєвим відео.