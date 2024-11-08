"Підйомна сила": крутий фільм-ода авіації ЗСУ можна дивитися онлайн

З 8 листопада українці можуть дивитися онлайн фільм "Підйомна сила", який розповідає про авіацію ЗСУ і показує кухню воєнних пілотів зсередини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, як подивитися стрічку і більше цікавих деталей про неї.

Де дивитися фільм "Підйомна сила"

Ексклюзивна прем'єра документальної стрічки, завдяки якій можна дізнатися більше про армійську авіацію України через призму реальних історій і вражаючих кадрів, відбулася на MEGOGO. Картина доступна у поштучній покупці за цим посиланням.

Зазначимо також, що соціальна ініціатива "Дивись як Чутно" забезпечила переклад фільму на жестову мову, щоб люди з порушенням слуху мали доступ до контенту.

Про що фільм

Цей фільм став справжнім поглядом на внутрішній світ армійської авіації України, відкриваючи маловідомі аспекти служби пілотів, інженерів, авіанавідників та борттехніків, які щодня ризикують життям, захищаючи нашу країну з неба.

Режисером картини виступив Олександр Стратієнко, а команда AEROTIM на чолі з авіатором Тімуром Фаткулліним зробила все можливе, щоб максимально реалістично показати умови та небезпеки, з якими стикаються військові.

"Ми отримали багато приємних відгуків, але найбільше запам’яталися слова 12-річного хлопчика, передані його мамою: “Після перегляду цього фільму я почуваюся в безпеці, бо побачив, які у нас круті пілоти”. Цей відгук дав нам зрозуміти, що ми досягли того, чого прагнули - показали авіацію, хардкор, екшн і любов",- ділиться зворушливим спогадом про реакцію глядачів Фаткуллін.

Де дивитися фільм "Підйомна сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)

Фільм пропонує не лише візуально захопливі сцени, але й насичений ідеологічний зміст, у центрі якого - людяність. Це кіно не нав’язує штучного патріотизму, а натомість показує справжніх людей, їхні мрії, мотивацію та мужність.

Автори зберегли щирість у розповіді про захисників неба, уникаючи надмірної ідеалізації, що робить стрічку емоційно близькою глядачеві. Також вони впевнені: їм вдалося передати всі емоції - від авіаційного драйву до тендітної історії кохання і порятунку людей в оточеному Маріуполі.

"Це фільм про людей, які роблять неможливе можливим, про українських героїв, історії яких будуть надихати ще довго", - додає режисер.

Де дивитися фільм "Підйомна сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)

Благодійна місія

Зазначимо, що нині AEROTIM разом із Фондом "Повернись живим" збирають кошти для підтримки передових авіанавідників (ПАН) із 18-ї бригади армійської авіації.

Метою є зібрати 1,2 млн грн для придбання спеціальних гарнітур із захищеним зв’язком, які забезпечать надійну координацію бойових операцій на передовій.

Долучитися до збору може кожен охочий за цим посиланням, поповнивши monoбанку.

Де дивитися фільм "Підйомна сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)