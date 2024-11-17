"Рвет душу!" Песня о погибших пилотах тронула украинцев до слез

Тернопольская певица Татьяна Долишная, более известная под творческим именем Таня Доля, выпустила видео на песню "Фортепіано", посвященную памяти погибших пилотов, защищавших украинское небо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клип, опубликованный на YouTube канале артистки.
Как известно, в честь погибших летчиков в Украине проводят церемонию сжигания акустического пианино. На инструменте исполняют прощальную мелодию, а затем поджигают - в память о погибших товарищах.
В ролике Татьяны использованы кадры того момента, как в августе 2023 года 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева" прощалась со своими товарищами - тремя пилотами ПС: майорами Вячеславом Минко и Сергеем Проказиным, а также капитаном Андреем Пильщиком.
Смуга виводить на зліт,
Ти починаєш політ,
Кличе небес висота,
Сонце заходить в зеніт.
Пишеш круті віражі,
Знов долетиш до межі,
Серце і звук двигуна
Наче єдина струна.
Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.
Цілі ведем до кінця,
Не відкриваєм серця,
Знов розриває метал
Кожен наступний удар.
Врізався в руки штурвал,
Стукає бою накал.
Вимолить кожне ім’я
Небо і наша земля!
Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.
Ми йдем крізь вогонь і час,
Ніхто не зупинить нас,
Вже бій чуємо здаля,
Болить зранена земля!..
Летиш, як в останній раз,
Крилом розсікаєш час,
Застигне у серці лід,
А в небі гарячий слід!
Палає серце, як фортепіано!
Летять у вир легенди надто рано…
Незіграні мелодії згасають
І клавіші на вітрі догоряють.
Эта песня тронула украинцев до слез, о чем они пишут в комментариях.
К слову, в Воздушных силах ВСУ тоже поблагодарили певицу за особую песню.
"Спасибо Татьяне за ее работу, трогательные слова, музыку и голос. Благодарим, что чтите украинских Героев!" - говорится в посте ПС в Telegram и других социальных сетях, где военные поделились чувственным видео.
Кстати, ранее стало известно, что пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ.
Кроме этого, недавно вышел фильм-ода авиции ВСУ "Підйомна сила".