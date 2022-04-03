"Российский тиран и народ, который его поддерживает": Епифаний о массовых убийствах украинцев

"Массовые убийства мирного населения - это признак геноцида.

Все то, что можно увидеть сейчас на Киевщине, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев", - написал митрополит.

Отметим, что по состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Людей расстреливали в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.

Картина, которую увидели в Буче военные ВСУ и первые журналисты, что вошли туда, ужаснула. Тела так и остались лежать под открытым небом.