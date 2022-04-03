"Російський тиран і народ, який його підтримує": Епіфаній про масові вбивства українців

"Масові вбивства мирного населення - це ознака геноциду.

Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців", - написав митрополит.

Зазначимо, що станом на 3 квітня з Бучі вивезли тіла 410 мирних мешканців. Людей розстрілювали в кімнатах для катувань, у дворах, автомобілях, просто посеред вулиці.

Картина, яку побачили в Бучі військові ЗСУ та перші журналісти, що увійшли туди, жахнула. Тіла так і лишилися лежати просто неба.