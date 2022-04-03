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У некоторых убитых детей под Киевом связаны руки - СМИ

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Киевская область, Воскресенье 03 апреля 2022 18:52
У некоторых убитых детей под Киевом связаны руки - СМИ Фото: пострадавшая от обстрелов Буча (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

У некоторых убитых мирных жителей Киевской области были связаны руки - не только у взрослых, а даже и у детей.

Об этом написал в Facebook журналист Евгений Спирин.

"У некоторых убитых детей связаны руки. Дети. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитровка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?" - пишет он.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области сейчас (по состоянию на 3 апреля) вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

В РФ все отрицают

Между тем в Минобороны РФ называют фото с Бучи "очередной провокацией". Там заявили, что ни один мирный житель не пострадал от насильнических действий.

У некоторых убитых детей под Киевом связаны руки - СМИ

Скриншот

Ранее мы писали о восемь историй растерзанных и убитых детей из Охматдета.

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