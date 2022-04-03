"Убили дедушку, что просто сидел на скамейке": рассказ жителя Бучи, прошедшего через пытки

Житель Бучи рассказал, как оказался в плену оккупантов, которые пытали и убивали сначала мужчин, а потом всех без разбору, просто так.

Рассказчик говорит, что около ста человек прятались в укрытии, но оккупанты туда добрались в конце концов. Когда они зашли в город, люди уже были в бомбоубежище.

Сначала оккупанты никого не трогали

"Кажется, было 2 марта. Я и еще где-то 100 человек, среди которых были: дети, женщины, старики, прятавшиеся в укрытии, которое находится в районе стеклозавода. Там было противоракетное укрытие, имевшее две герметичные двери", - рассказывает он.

Военные РФ нашли укрытие и начали выбивать двери. Уже в первый день сломали первые. Потом люди решили открыть, потому что все равно сломают и может быть хуже.

"Первые военные РФ, которые зашли к нам в укрытие, никого не трогали. Дали нам своих пайков и сказали не выходить 1-2 дня. Пообещали, что после зачистки нас отпустят", - рассказывает мужчина.

Второй отряд начал пытать и расстреливать

Прошло два дня и зашел другой отряд. Они тоже сказали сидеть и не выходить. На шестой день людей вывели из укрытия. Тогда начались допросы и расстрелы.

"Стариков, женщин с детьми отпустили. Меня и еще 14 ребят поставили на колени и забрали телефоны. Нас раздели, начали искать тату с националистическими символами (гербы, руны и т. п.). Не нашли. Ребят, у которых нашли фотографии техники, или какие-то чаты, которые им не понравились, убивали сразу. Кому-то стреляли в бок и говорили "это что бы домой не спешил", - добавил рассказчик.

Тех же, кто остался в живых, допрашивали "где тероборона, и где живут атошники".

"Они знали, что у нас нет никакой информации, но все равно продолжали нас бить. Было видно, что им это просто нравилось", - говорит мужчина.

Ему выстрелили возле уха, ударили прикладом по голове и отпустили. Из 15-ти мужчин живыми осталось девять.

А потом пришли кадыровцы...

"Вскоре мы увидели первые карательные "отряды кадырова". Это вообще нелюди. Четыре дня они ездили и убивали всех, кого видели на улице. Я наблюдал, как они убили дедушку, который просто сидел на скамейке", - рассказывает очевидец.

Каждый день кого-то хоронили, втайне. У людей были прострелены затылки, вырезаны щеки...

На фото по ссылке можно увидеть, что произошло с другими пленными, которых пытали, а потом расстреляли.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с территории Киевщины сейчас (по состоянию на 3 апреля) вывезено 410 тел убитых мирных жителей.