"Русский мир" еще вернется: в Венгрии осквернили жертв советского режима

В Венгрии осквернили памятник жертвам Венгерской революции (коллаж: РБК-Украина)

Над памятником погибшим в Венгерской революции надругались вандалы из России

В столице Венгрии, Будапеште, вандалы россияне обезобразили памятник погибшим в Венгерской революции в 1956 году. Об этом сообщил Андрей Иванов, живущий в Будапеште.

На памятнике появилась надпись красной краской "русский мир еще вернется". Причем сделано было это в День национальной памяти, 23 октября. Жители Венгрии в этот день скорбят о гибели тысяч своих соотечественников, которые пали во время подавления восстания советскими войсками.

В Венгрии осквернили памятник жертвам Венгерской революции (фото: facebook.com/Андрей Иванов)

Молодой человек пишет на своей Facebook-странице, что ему "стыдно быть русским в Европе" из-за подобных случаев.

"Безобразие полнейшее. Варварство и кощунство! Тем более в день национального траура! Ну как так? Ну вот почему русские - это всегда синоним грязи и вандализма?! Вот именно из-за таких... стыдно быть русским в Европе", - написал Андрей Иванов.

Этот обелиск был установлен в районе Табан в 40-ю годовщину революции.

В Венгрии осквернили памятник жертвам Венгерской революции (скрин: facebook.com/Андрей Иванов)

Напомним, Венгрия попала под влияние Советского Союза во время раздела Европы после победы над Германией в 1945 году. А 14 мая 1955 года был подписан Варшавский договор, военный союз под началом СССР, куда кроме 15 советских республик вошли ГДР, Чехословакия, Польша, Болгария, Румыния, а также Венгрия.

Венгерское восстание началось 23 октября 1956 года с марша студентов и интеллигенции, который закончился вооруженным противостоянием между повстанцами и службой AVH (аналог КГБ в Венгрии).

4 ноября советские войска нанесли авиаудар и ввели танки и пехоту в Будапешт. До января 1957 восстание подавили. Жертвами Венгерской революции стали тысячи человек, позже около 200 тысяч венгров эмигрировали, как беженцы.