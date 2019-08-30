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Клялся и божился: во Львове поймали вандала, который рисовал советскую символику

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 15:31
Клялся и божился: во Львове поймали вандала, который рисовал советскую символику
Во Львове местные жители поймали вандала (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина начал просить прощения и обещать, что больше так не будет

Во Львове местные жители поймали мужчину, который разрисовывал запрещенной советской коммунистической символикой памятники и фигуру Божьей Матери. Об этом сообщает издание "Варта".

В четверг, 29 августа, жители Винник под Львовом обнаружили, что на постаменте Божьей Матери, на нескольких домах, а также на памятниках кто-то нарисовал запрещенную в Украине коммунистическую символику красной краской – серпы с молотами и красные звезды. Такую же символику заметили на памятнике Степане Бандере во Львове.

Во Львове поймали провокатора-вандала (фото:varta1.com.ua)

Подозрение жителей пало на местного жителя, который и ранее был замечен в увлечении "русским миром". Это 34-летний житель улицы Кольцевой. Он проживает вместе с матерью, которая на данный момент находится на заработках за границей. Сам он нигде не работает и злоупотребляет алкогольными напитками.

Во Львове поймали любителя "русского мира" (Видео:YouTube/Варта1)

Ранее его уже задерживали за подобное поведение. Также он бросал брусчатку в торговое заведение в центре города. Наказывать по закону его не стали, так как он клялся-божился, что больше так поступать не будет и объяснял свои поступки тем, что у него депрессия и неустроенная жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что переселенец жестко осадил российских журналистов в Станице Луганская (видео).

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