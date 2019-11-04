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Под Киевом россиянин осквернил мемориал в честь Героев Небесной Сотни (видео)

STYLERПроисшествия    04.11.2019 - 11:20
Под Киевом россиянин осквернил мемориал в честь Героев Небесной Сотни (видео)
Под Киевом в Вишневом россиянин осквернил флаг УПА (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина осквернил флаг на мемориале в честь Героев Небесной Сотни

В городе Вишневое под Киевом пьяный мужчина осквернил флаг Украинской повстанческой армии. Инцидент произошел в сквере Небесной Варты, где установлен мемориал в честь погибших Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает паблик Киев Оперативный.

Неадекват сломал флагшток, сорвал и порвал флаг УПА. Мужчину задержала полиция. Правоохранителям он объяснил свой поступок тем, что перепутал флаг с триколором РФ.

Под Киевом россиянин осквернил мемориал в честь Героев Небесной Сотни (видео)

Сквер Небесной Варты в Вишневом (фото: соцсети)

Странное объяснение для человека, который как оказалось, приехал из Ставрополя Российской Федерации.

"Я думал, что он российский", - говорит мужчина.

Даже человеку, не проживающему в РФ, сложно спутать черно-красный флаг УПА с российским триколором (белый, синий, красный).

"В городе Вишневом бухой неадекват в сквере Небесной Варты сломал флагшток и сорвал флаг УПА. Был задержан сотрудниками полиции. Задержанный говорит, что перепутал флаг с триколором РФ", - сказано в подписи к видео.

У місті Вишневому бухий неадекват у сквері Небесної Варти зламав флагшток і зірвав прапор УПА. Був затриманий співробітниками поліції. Затриманий каже, що переплутав прапор із триколором РФ.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Под Киевом в Вишневом россиянин осквернил флаг УПА (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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