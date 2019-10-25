В Чехии дважды за сутки облили краской памятники советским воинам

Иллюстративное фото (facebook.com/AmbRusCz)

В двух чешских городах неизвестные облили краской памятники солдатам советской армии

В чешских городах Острава и Брно неизвестные облили краской памятники советским воинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

Инцидентс в Остраве произошел в ночь на 23 октября. Постамент памятника, установленного в Садах Коменского в 1946 году, облили красной краской, а также нанесли на него надписи на венгерском языке Budapešť 1956 (Будапешт 1956) и слово "kitartás" - "Выдержать!". Ровно 63 года назад в этот день в Будапеште началось вооруженное восстание против коммунистического режима, которое было подавлено советскими войсками.

Муниципальные власти осудили акт вандализма, назвав его "проявлением человеческой глупости".

Специалисты определяют, каким способом лучше устранить краску и во сколько это обойдется. По предварительному заключению, очистка займет несколько дней.

Второй инцидент произошел в городе Брно. Там также памятник облили красной краской. Как заявили в полиции, о случившемся сообщил один из прохожих. Было заведено уголовное дело, вандалам грозит до года тюрьмы.

В посольстве России в Чехии осудили действия вандалов.

Напомним, в августе неизвестные осквернили памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, написав краской оскорбление на монументе.

Памятник неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник Коневу розовой краской, а осенью 2017 вандалы написали на монументе несколько дат.

В сентябре неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста.

Также РБК-Украина сообщало, что в городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников АТО на их могилах.