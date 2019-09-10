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Русская семья вместо украинской: харьковские праворадикалы сильно опозорились

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 17:28
Русская семья вместо украинской: харьковские праворадикалы сильно опозорились
В Харькове праворадикалы опозорились в сети (фото: facebook.com/consignment.land)

В Харькове организация "Традиция и порядок" попала в скандал из-за фото с русской семьей

В Харькове 15 сентября пройдет Марш равенства. Без скандалов анонс этого события не прошел. Против Прайда решили протестовать праворадикальные организации. При этом организация "Традиция и порядок" начала готовить протесты и сразу же опозорилась.

Организация сделала плакат, который призывает украинцев к традиционным ценностям, но на нем изображена семья в русских национальных костюмах. Отец семейства надел косоворотку, а мать с двумя дочерями - сарафаны.

Русская семья вместо украинской: харьковские праворадикалы сильно опозорились

В Харькове праворадикалы опозорились в сети (фото: facebook.com/consignment.land)

Кроме того, на фото действительно изображена семья из России, поскольку этот снимок сделала фотограф Анна Павлова.

Из-за этой оплошности организацию "Традиция и порядок" начали подозревать в сотрудничестве с российскими организациями. После шума в сети, данную фотографию все же заменили.

Русская семья вместо украинской: харьковские праворадикалы сильно опозорились

В Харькове праворадикалы опозорились в сети (фото: facebook.com/consignment.land)

Стоит отметить, что изначально против Марша равенства выступил мэр Харькова Геннадий Кернес, но позже он все-таки решил поддержать данное мероприятие.

Напомним, что в Киеве избили ветерана АТО из ЛГБТ-сообщества. На бывшего добровольца батальона "Донбас" Виктора Пилипенко с позывным "Француз" набросились в центре столицы на Михайловской площади.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе во время акции "Одесса-Прайд 2019" правоохранители задержали трех человек. Они пытались осуществить провокации.

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