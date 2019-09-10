Російська родина замість української: харківські праворадикали сильно зганьбилися

У Харкові праворадикали зганьбилися в мережі (фото: facebook.com/consignment.land)

У Харкові організація "Традиція і порядок" потрапила в скандал з фото з російської сім'єю

У Харкові 15 вересня пройде Марш рівності. Без скандалів анонс цієї події не пройшов. Проти Прайду вирішили протестувати праворадикальні організації. При цьому організація "Традиція і порядок" почала готувати протести і відразу ж зганьбилася.

Організація зробила плакат, який закликає українців до традиційних цінностей, але на ньому зображена сім'я в російських національних костюмах. Батько сімейства надів косоворотку, а мати з двома доньками - сарафани.

У Харкові праворадикали зганьбилися в мережі (фото: facebook.com/consignment.land)

Крім того, на фото дійсно зображена сім'я з Росії, оскільки цей знімок зробила фотограф Анна Павлова.

Через цю помилку організацію "Традиція і порядок" почали підозрювати у співпраці з російськими організаціями. Після шуму в мережі, цю фотографію все ж замінили.

У Харкові праворадикали зганьбилися в мережі (фото: facebook.com/consignment.land)

Варто зазначити, що спочатку проти Маршу рівності виступив мер Харкова Геннадій Кернес, але пізніше він все-таки вирішив підтримати цей захід.

Нагадаємо, що в Києві побили ветерана АТО з ЛГБТ-спільноти. На колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віктора Пилипенка з позивним "Француз" накинулися в центрі столиці на Михайлівській площі.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі під час акції "Одеса-Прайд 2019" правоохоронці затримали трьох осіб. Вони намагалися здійснити провокації.