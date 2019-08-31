В Одессе на "прайде" задержали 3 человека

Фото: задержание на "прайде" в Одессе (Думская)

Полиция составила протоколы за мелкое хулиганство

В Одессе во время акции "Одесса-Прайд 2019" задержали 3 человека, которые пытались совершить провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, во время шествия участников "прайда" некоторые лица пытались совершить провокацию и начать конфликт. Так, сотрудники полиции задержали трех человек, которые пытались спровоцировать драку с участниками акции и правоохранителями.

"Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать", - добавили в полиции.

Опубликовано Вячеславом Грубыєм Суббота, 31 августа 2019 г.

Как отмечается, в отношении задержанных правонарушителей были составлены административные протоколы по статье 173 Куоап, а именно - мелкое хулиганство. Других правонарушений во время акции не было зафиксировано.

В местном издании "Думская" сообщили, что участие в "прайде" приняли около 300 человек, а за правопорядком следили около 500 сотрудников полиции.

Напомним, что в июне этого года в Киеве состоялся "Марш равенства", который был организован организацией "Киевпрайд". Тогда в ходе марша произошли столкновения между участниками акции и ее противниками. Несколько человек ворвались в колонну участников марша и напали на них. Правоохранителям удалось оперативно отреагировать и вывести нападавших.

РБК-Украина писало, что в ходе "Марша равенства" в Киеве не произошло ни одного задержания. Однако правоохранители провели превентивные мероприятия перед началом акции и задержали несколько человек. Кроме того, в полиции не предоставляли информации о пострадавших в ходе столкновений на "прайде".