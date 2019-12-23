Руслана могла стать президентом Украины после Майдана: очень просили

Украинская певица Руслана заявила, что после Революции Достоинства она имела все шансы стать президентом страны. Однако артистка решила не связывать свою жизнь с политикой, тем более, что в 2006 году она уже была депутатом в Верховной Раде Украины.

В интервью Катерине Осадчей Руслана призналась, что ее многие просили баллотироваться на президентский пост.

"Не было проблем даже стать президентом! После Майдана была очень патриотическая волна, и меня очень просили баллотироваться в президенты!" – рассказала Руслана.

Она добавила, что не уверена в том, что у нее были шансы выиграть выборы.

"Я не говорю, что я стала бы президентом, но это могло бы быть! По крайней мере, я могла бы баллотироваться. Что я тебе скажу? Это не моя игра! Наверное, мое нутро не выдерживает такие расклады. Вот на сцене я - та, кто я есть!" – резюмировала Руслана Лыжичко.

Также она объяснила, почему не стала баллотироваться во второй раз в депутаты Верховной Рады Украины.

"Несмотря на все обещания и предложения – в политике же заработать большие деньги не так сложно - я не купилась на это и решила: пусть лучше меньше денег, но так, как я себя чувствую", - отметила артистка.