Время "х" настало: Руслана записала обращение к Зеленскому (видео)

Руслана обратилась к Зеленскому (Коллаж РБК-Украина)

Руслана вместе с родными героев Небесной Сотни обратилась к Зеленскому

Руслана Лижичко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором публично призвала созвать внеочередное заседание парламента и поддержать нормы, которые предложили семьи героев Небесной Сотни. Она напомнила, что до сих пор не закончены расследования по делам участников Революции Достоинства.

Руслана зачитала текст обращения к Владимиру Зеленскому от родных героев Небесной Сотни, в котором высказано возмущение по поводу остановки расследований по делам Майдана.

"Родные погибших Героев Небесной Сотни, пострадавшие участники Революции Достоинства, их адвокаты, правозащитники, представители общественности уже несколько раз обращали Ваше внимание на реальную угрозу остановки следствия и потере результатов расследования в делах Майдана после 20 ноября этого года", - сказала Руслана.

Она напомнила, что парламент не поддержал правки к закону, который бы позволил продолжить расследование.

"Они терпеливо объясняли представителям правоохранительных органов, что невозможно просто взять и передать тысячи томов дел Генеральной прокуратуры в Государственное Бюро расследований. Они предлагали ряд шагов для сохранения следствия, а именно – просили парламент, в котором ваша фракция "Слуга народа" имеет большинство, рассмотреть правку №318 к законопроекту №2116. Они убеждали дать правовую возможность следователям по Майдану перейти в ГБР и сохранить институционную память нескольких лет расследования", - добавила артистка и отметила, что от предыдущей власти родные героев уже слышали обещания о том, что расследования будут закончены.

"Час "х" наступил, а Вы, в годовщину Революции Достоинства, ограничились общими словами, что нам нужны реальные результаты дел Майдана. Все эти слова мы уже слышали от предыдущих руководителей государства, которые не обращали внимания на эту проблему. Поэтому реальность на данный момент в том, что новым следователям понадобится минимум полгода только для того, чтобы просто выучить тысячи томов дел и сотен террабайт видео, фото. Несмотря на утверждения генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя ГБР, фактически это означает остановку расследования дел Майдана. И это беспрецедентная история совершается во время вашего президентства", - заявила Руслана.

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