Руслана могла стати президентом України після Майдану: дуже просили

Українська співачка Руслана заявила, що після Революції Гідності вона мала всі шанси стати президентом країни. Однак артистка вирішила не пов'язувати своє життя з політикою, тим більше, що у 2006 році вона вже була депутатом у Верховній Раді України.

В інтерв'ю Катерині Осадчій Руслана зізналася, що її багато хто просив балотуватися на президентський пост.

"Не було проблем навіть стати президентом! Після Майдану була дуже патріотична хвиля, і мене дуже просили балотуватися в президенти!" – розповіла Руслана.

Вона додала, що не впевнена в тому, що у неї були шанси виграти вибори.

"Я не кажу, що я стала б президентом, але це могло б бути! Принаймні, я могла б балотуватися. Що я тобі скажу? Це не моя гра! Напевно, моє нутро не витримує такі розклади. Ось на сцені я - та, хто я є!" – резюмувала Руслана Лижичко.

Також вона пояснила, чому не стала балотуватися вдруге в депутати Верховної Ради України.

"Незважаючи на всі обіцянки і пропозиції – в політиці ж заробити великі гроші не так складно - я не купилася на це і вирішила: нехай краще менше грошей, але так, як я себе почуваю", - зазначила артистка.