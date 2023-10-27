"Публічні люди мають бути в тилу". Блогерка Шаманська сказала, що думає про артистів на фронті

Українська блогерка Аліна Шаманська, яка на початку цього року оголосила про розлучення з гумористом Русланом Ханумаком, розповіла, що думає про артистів на фронті. На думку жінки, публічні люди нібито мають залишатися у тилу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), роздумами про мобілізацію Шаманська поділилася у своєму новому подкасті "Розлючена", гостем якого став "холостяк" Нікіта Добринін.

Чому публічні люди мають бути в тилу - думка Шаманської

Говорячи про свого друга Віталія Козловського, блогерка пригадала, що артист говорив до отримання повістки. Тоді співак казав, що не стане ховатися та піде служити, адже іноді йому навіть соромно давати концерти, поки інші чоловіки воюють.

Сама ж Шаманська вважає, що відомі люди не мають йти на фронт. На думку блогерки, артистам нібито потрібно залишатися в тилу.

"Я вважаю і повторю це, що публічні люди, які мають велику аудиторію, вони мають бути в тилу. Я не говорю, що це там, ніби я сказала і так має бути", - зазначила Шаманська.

Аліна Шаманська зробила заяву про мобілізацію (фото: instagram.com/shamankaa)

За словами блогерки, публічні люди, які мають велику аудиторію, можуть допомагати військовим. Вони можуть проводити збори, виступати з благодійними концертами, а також підтримувати дух захисників України.

"Вони мають лишатися в тилу", - резюмувала Шаманська.

У відповідь на це Добринін зазначив, що серед українських артистів є чимало чоловіків, які пішли на війну. Це було їхнім свідомим вибором, наголосив "холостяк" та навів у приклад репера Ярмака, Андрія Хливнюка та Колю Сєргу.