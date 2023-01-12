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Руслан Ханумак грубо висловився про Славу Дьоміна через розлучення з дружиною. Ведучий відповів

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Четвер 12 січня 2023 12:19
Руслан Ханумак грубо висловився про Славу Дьоміна через розлучення з дружиною. Ведучий відповів Між Русланом Ханумаком і Славою Дьоміним стався конфлікт (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно стало відомо про розлучення Руслана Ханумака з Аліною Шаманською. Причиною стало те, що чоловік "терся геніталіями" з іншою блогеркою. Проте зараз у стосунки пари вліз радіоведучий Слава Дьомін.

Що сталося між двома знаменитостями - читайте нижче в матеріалі Styler.

Конфлікт Ханумака та Дьоміна

Як відомо, у Слави Дьоміна є свій канал на YouTube, де він має постійну рубрику гадання з тарологом Людмилою Хомутовською. Зазвичай вони намагаються передбачити поточні події в Україні, які стосуються війни.

Проте цього разу Слава чомусь вирішив запитати, чи справді Ханумак зрадив Шаманській. Карти показали, що це таки було.

"Усе цікавіше та цікавіше, пані Людмило", - прокоментував ведучий.

Руслан Ханумак довго не чекав і відразу ж дав свою реакцію на витівку Дьоміна. Він записав відео в Instagram, де висловився з цього приводу.

"Я цю тему взагалі пообіцяв собі більше не відкривати, але є одне "але". Є в мене лише два слова - це Слава Дьомін і картярка. Ну якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проєкт і всі твої гості, які будуть погоджуватися після цього до тебе приходити, - повне дно", - звернувся до Дьоміна Ханумак.

У коментарях до цього запису Слава написав, що з Русланом вони особисто не знайомі, інакше обговорили б усе тет-а-тет. Також він пояснив, навіщо запрошує до себе тарологів і запропонував Ханумаку прийти на інтерв'ю.

"Є люди, які вірять тарологам. І в таких ефірах ми обговорюємо багато питань, які стосуються ситуації в країні, а не тільки особисте життя блогерів чи інших відомих людей. Для таких людей ми й робимо такі інтерв'ю і це справа кожного глядача - вірити чи ні. Я не несу відповідальність за сказане гостем. І не висловлюю свою думку з цього приводу. Якщо тобі справді є що сказати глядачам і підписникам з цього і не тільки приводу, то я запрошую на інтерв'ю, де ти зможеш висловитись на всі 100%", - написав ведучий.

Руслан Ханумак грубо висловився про Славу Дьоміна через розлучення з дружиною. Ведучий відповів

Скриншот

Він також зазначив, що продовження цього коментаря написав Руслану в особисті повідомлення.

Раніше ми детально розповідали, через що Аліна Шаманська розлучається з чоловіком.

Ми також писали про те, що Володимир Остапчук офіційно розлучився з дружиною.

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таролог Слава Дьомін Руслан Ханумак