Блогерка Шаманська відповіла, чи розлучилася офіційно з Ханумаком і чи платить він аліменти на сина

Блогерка Аліна Шаманська відповіла, чи оформила розлучення з ведучим та актором Русланом Ханумаком, і чи допомагає він фінансово їхньому спільному 6-річному сину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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Прихильнки поцікавилися у Шаманської, чи розлучилися вони з Ханумаком офіційно.

Блогерка відповіла, що процес ще триває.

Також вона поділилася, що актор, про розрив з яким зірка оголосила у січні 2023 року, поки не платить аліменти на сина, тому забезпечує вона його повністю сама.

Аліна Шаманська відповіла, чи розлучилася офіційно з колишнім (фото: instagram.com/shamankaa)

Заробіток Аліна має завдяки блогу.

"Заробляю на життя - своїм блогом.Забезпечувати сина батько дитини мені не допомагає. Аліментів немає. Ми ще офіційно не розлучені. В процесі", - написала зірка.

Зазначимо, що зараз ведуча проживає разом із сином у США. Іноді вона приїжджає в Україну і знімає нові випуски свого подкасту.