"Русскоговорящий город". В одеській кав'ярні не хочуть говорити українською: відео скандалу

В Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Аргументував свій вчинок словами "какая разніца" та почав розповідати про "рускоговорящий город".

Про цей інцидент повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул на своїй Facebook -сторінці.

Деталі історії

Активістка попросила баристу говорити українською мовою, оскільки в Україні законодавство зобов’язує працівників сфери обслуговування спілкуватися державною. Однак він відмовився.

Дем’ян Ганул знайшов хлопця, який відмовився обслуговувати людину українською мовою та змусив його просити вибачення на камеру.

"Одеса не така велика як здається, тому уже сьогодні зранку я познайомився з "зіркою" відео. Все по старій схемі, коротка лекція з історії української мови, законодавства, ну і міні курс солов'їної.", - написав Ганул.

Як виявилось, бариста переїхав з російського міста Твері в Одесу 8 років тому на навчання, проте українську так і не зміг опанувати.

На відео він сказав, що: "Одеса - українське місто, яке успішно переходить на українську мову".

Вчинок баристи розлютив українців

Коментатори засудили вчинок баристи та не вірять у щирість його вибачень.