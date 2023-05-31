"Русскоговорящий город". В одесской кофейне не хотят говорить по-украински: видео скандала
В Одессе в кафе бариста отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Аргументировал свой поступок словами "какая разница" и начал рассказывать о "руссковерящем городе"
Об этом инциденте сообщил гражданский активист Демьян Ганул на своей Facebook-странице.
Подробности истории
Активистка попросила баристу говорить по-украински, поскольку в Украине законодательство обязывает работников сферы обслуживания общаться на государственном языке.
Демьян Ганул нашел парня, который отказался обслуживать человека на украинском языке и заставил его просить прощения на камеру.
"Одесса не такая большая как кажется, поэтому уже сегодня утром я познакомился со "звездой" видео. Все по старой схеме, краткая лекция по истории украинского языка, законодательства, ну и мини курс соловьиного", - написал Ганул.
Как оказалось, бариста переехал из российского города Тверь в Одессу 8 лет назад на учебу, однако украинским, так и не смог овладеть.
На видео он сказал, что "Одесса - украинский город, который успешно переходит на украинский язык".
Поступок баристы разозлил украинцев
Комментаторы осудили поступок баристы и не верят в искренность его извинений.
- 8 років, як приїхав з раші та розповідає, що нас "свабодная страна"? У кого у нас? У свою рашу за "свабодную страну" не хоче поїхати розказати? Мій шок в шоці. Ось воно - головне значення мови
- Скільки ж тугодумів у нас в країні. Як же до них не доходить. П*зди в себе на кухні на російській, почувай себе вільним!
- Я щось не повірив, не від душі
- Я за початок більш радикальних мір. Наприклад, штраф в розмірі місячної зарплати для початку. Бо коли бачу, як всі ці брехуни "щиро просять вибачення та усвідомлюють", то чомусь геть не вірю, що це щось змінить в їх свідомості.Дуже зручно - піймали, "вибачився" і все. Можна починати знову.
Раньше мы писали о том, что в Днепре военного не пустили в ресторан.
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