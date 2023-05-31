"Русскоговорящий город". В одесской кофейне не хотят говорить по-украински: видео скандала

В Одессе в кафе бариста отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Аргументировал свой поступок словами "какая разница" и начал рассказывать о "руссковерящем городе"

Об этом инциденте сообщил гражданский активист Демьян Ганул на своей Facebook- странице.

Подробности истории

Активистка попросила баристу говорить по-украински, поскольку в Украине законодательство обязывает работников сферы обслуживания общаться на государственном языке.

Демьян Ганул нашел парня, который отказался обслуживать человека на украинском языке и заставил его просить прощения на камеру.

"Одесса не такая большая как кажется, поэтому уже сегодня утром я познакомился со "звездой" видео. Все по старой схеме, краткая лекция по истории украинского языка, законодательства, ну и мини курс соловьиного", - написал Ганул.

Как оказалось, бариста переехал из российского города Тверь в Одессу 8 лет назад на учебу, однако украинским, так и не смог овладеть.

На видео он сказал, что "Одесса - украинский город, который успешно переходит на украинский язык".

Поступок баристы разозлил украинцев

Комментаторы осудили поступок баристы и не верят в искренность его извинений.