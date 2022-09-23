Русі-Україні після Грюнвальдської битви підпорядковувався Тевтонський орден: знайдено унікальний документ

Історики віднайшли у ватиканських архівах оригінал привілейованої грамоти антипапи Іоанна XXIII від 1415 року, згідно з якою Русі-Україні підпорядковувався Тевтонський Орден, який зазнав поразки у знаменитій Грюнвальдській битві.

Про це розповів доктор історичних наук, сержант ЗСУ Тарас Чухліб у своєму Facebook .

Так, у Секретному Архіві Ватикану (Archivio Segreto Vaticano) українськими істориками було виявлено латиномовну папську буллу - оригінал привілейованої грамоти Іоанна XXIII.

"Згідно з цим унікальним документом, який був написаний 16 січня 1415 року в місті Констанці, нашій Русі-Україні в адміністративно-релігійному відношенні підпорядковувався войовничий Тевтонський Орден, що в Пруссії", - повідомляє науковець.

Булла антипапи від 1415 року, знайдена в архіві Ватикану (фото: facebook.com/TChuhlib)

Історик звернув увагу, що це стало можливим внаслідок перемоги давнього українсько-литовсько-польського війська у Грюнвальдській битві 1410 року - знаменитій битві між силами Тевтонського ордену та об'єднаними військами Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

Грамота антипапи, за якою Русі-Україні підпорядковувався Тевтонський Орден (фото: facebook.com/TChuhlib)

Грюнвальдська битва

Нагадаємо, що в битві біля сіл Грюнвальд і Танненберг 15 липня 1410 року війська Королівства Польського та Королівства Руського очолював король Владислав II Ягайло, а військо Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського - великий князь литовський Вітовт. На їхньому боці також виступили загони кримських татар на чолі з ханом Джелал ад-Діном . Загальну чисельність армії союзників історики оцінюють у 39 тисяч.

З іншого боку, їм протистояли сили тевтонців (27 тисяч воїнів) під проводом Великого Магістра Ульріха фон Юнгінгена.

Перемога союзницьких військ у Грюнвальдській битві підірвала військову могутність Тевтонського ордену та припинила експансію його лицарів на схід. 1 лютого 1411 року було підписано Торунський мир, яким орден повертав переможцям Жемайтію та Добжинську землю, і також виплатив контрибуцію.

Фото: картина 1878 року кисті Яна Матейка "Грюнвальдська битва"