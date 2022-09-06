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Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 17:50
Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности Коллаж РБК-Украина: обнаружена уникальная грамота Владислава II Ягайло
Автор: Владимир Костырин

Украинские ученые обнаружили в архивохранилищах Польши уникальную пергаментную грамоту, датированную 1393 годом. Этот документ - привилегия великого князя Литовского и Русского, короля Польского и Руси-Украины Владислава II Ягайло князю Федору Любартовичу на Сиверское княжество.

Об этом 6 сентября сообщил доктор исторических наук, сержант ВСУ Тарас Чухлиб на своей Facebook-странице.

Историк, который сейчас на фронте с оружием в руках защищает Украину от российских оккупантов, обратил внимание на указанный в грамоте титул правителя древнего государства.

"В этой старинной грамоте четко записано титулование Владислава II Ягайло - "КОРОЛЬ ПОЛЬСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ и РУССКИЙ"", - отмечает он.

Данная пергаментная грамота конца XIV века хранится в Отделе пергаментов Библиотеки князей Чарторыйских в польском Кракове.

Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробностиУченые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности

Обнаружена грамота Владислава II Ягайло (фото: facebook.com/TChuhlib)

Князь Федор (Федюшко) Любартович (около 1351 - август 1431) - кузин короля Владислава II Ягайло, князь волынский (1383-1387), владимирский (город в Волынской области) (1387-1393) сиверский (1393-1405), жидачивский (город во Львовской области) (1405-1431), луцкий (1431) из рода Гедиминовичей.

Последний король Руси-Украины

Владислав II Ягайло (1362 - 1 июня 1434) - великий князь литовский и русский (1377-1381, 1382-1386) и польский король (1386-1386) из династии Гедиминовичей. Является основателем династии Ягеллонов, правившей в Польше и ВКЛ до 1572 года.

Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности

Фото: король Владислав II Ягайло на картине

Король входил в число 24 рыцарей Ордена Дракона вместе с Сигизмундом I, Витовтом, Владиславом II Ягеллончиком, Эрнстом Железным (герцог Австрии), Генрихом V (король Англии), Владом II Дракулой и другими европейскими монархами.

Монарх очень любил Городок на Львовщине, где проводил много времени в последние годы жизни. Он завещал после смерти извлечь свое сердце и похоронить его именно в этом городе. А тело Владислава II Ягайло погребено в королевской усыпальнице в замке Вавель в Кракове.

Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности

Фото: Герб рода Ягайлов

По данным ученых, Владислав II Ягайло последним носил титул Короля Руси или Короля Русского. Почему последним? Дело в том, что заключенная в 1385 году Кревская уния между Польшей и Литвой положила начало созданию Речи Посполитой.

Вот какие раньше правители носили титул короля Руси:

  • Изяслав-Дмитрий (1024 - 3 октября 1078)
  • Ярополк Изяславич (1043 - 22 ноября 1086)
  • Даниил Романович (1201 - 1264)
  • Лев I Данилович (1228 - 1301)
  • Юрий I Львович (24 апреля 1252 - 18 марта 1308/1315)
  • Лев II Юрьевич (не известно - 1323)
  • Андрей Юрьевич - он и все выше из династии Рюриковичей (не известно - 1323)
  • Юрий II Болеслав все выше - из династии Пьястов (1310 - 7 апреля 1340)
  • Гедимин - родоначальник династии Гедиминовичей (1275 - декабрь 1341)
  • Любарт (1300 - 4 августа 1384)
  • Казимир III Великий - из династии Пьястов (30 апреля 1310 - 5 ноября 1370)
  • Людовик Венгерский - представитель Анжуйской династии Капетингов (5 марта 1326 - 10 сентября 1382)
  • Мария Венгерская (1371 - 1395)
  • Ядвига Анжуйская (1374 - 17 июля 1399)
  • Владислав II Ягайло - из династии Ягеллонов (1362 - 1 июня 1434).

Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности

Большая печать Ягайло с гербами Польши (орел), Литвы (погоня), Калиша (тур), Куявии (гибрид), Руси (лев), Добжина (голова) и Сандомира (фото: uk.wikipedia.org)

Королевство Русь (лат. Regnum Russiae, Regnum Ruthenorum) - так в латиноязычных источниках преимущественно в XIV веке называли Галицкое княжество, которое также стали отождествлять с Русью после монгольского нашествия в XIII веке на земли Киевской Руси-Украины.

Ученые нашли уникальную грамоту 14 века короля Руси-Украины: все подробности

Границы Королевства Русского на начало XIV века (фото: uk.wikipedia.org)

Тогда в результате ордынской навалы многие княжества Киевской Руси потеряли политическую самостоятельность и были включены в состав Монгольской империи. Правители Московского княжества, например, более двух веков собирали дань для Золотой Орды (на это они получили ярлык от хана в 1328 году) на подконтрольной монголам территории земель Руси-Украины. Позже Московское царство (называлось также Московия), уже после упадка и разобщения Орды, было переименовано в Россию в XVIII веке, затем в Российскую империю. Но, как известно, это государство никогда не называлось Русью.

Ранее сообщалось, что археологи под Хмельницким нашли пропавшую грамоту времен Киевской Руси и артефакты эпохи бронзы.

А также мы писали о том, что недавно украинские ученые "оживили" дочь Ярослава Осмомысла, и показывали, как выглядела княжна.

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