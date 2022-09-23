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Руси-Украине после Грюнвальдской битвы подчинялся Тевтонский орден: найден уникальный документ

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 09:13
Руси-Украине после Грюнвальдской битвы подчинялся Тевтонский орден: найден уникальный документ Коллаж РБК-Украина: обнаружен исторический документ XV века о Руси-Украине и Тевтонском ордене
Автор: Владимир Костырин

Историки обнаружили в ватиканских архивах оригинал привилегированной грамоты антипапы Иоанна ХХІІІ от 1415 года, согласно которой Руси-Украине подчинялся Тевтонский Орден, потерпевший поражение в знаменитой Грюнвальдской битве.

Об этом рассказал доктор исторических наук, сержант ВСУ Тарас Чухлиб в своем Facebook.

Так, в Секретном Архиве Ватикана (Archivio Segreto Vaticano) украинскими историками была обнаружена латиноязычная папская булла - оригинал привилегированной грамоты Иоанна ХХІІІ.

"Согласно этому уникальному документу, написанному 16 января 1415 года в городе Констанце, нашей Руси-Украине в административно-религиозном отношении подчинялся воинственный Тевтонский Орден, что в Пруссии", - сообщает ученый.

Руси-Украине после Грюнвальдской битвы подчинялся Тевтонский орден: найден уникальный документ

Булла антипапы от 1415 года, найденная в архиве Ватикана (фото: facebook.com/TChuhlib)

Историк обратил внимание, что это стало возможным в результате победы древнего украинско-литовско-польского войска в Грюнвальдской битве 1410 года - знаменитом сражении между силами Тевтонского ордена и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского.

Руси-Украине после Грюнвальдской битвы подчинялся Тевтонский орден: найден уникальный документРуси-Украине после Грюнвальдской битвы подчинялся Тевтонский орден: найден уникальный документ

Грамота антипапы, согласно которой Руси-Украине подчинялся Тевтонский Орден (фото: facebook.com/TChuhlib)

Грюнвальдская битва

Напомним, что в битве возле сел Грюнвальд и Танненберг 15 июля 1410 года войска Королевства Польского и Королевства Русского возглавлял король Владислав II Ягайло, а воинство Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского - великий князь литовский Витовт. На их стороне также выступили отряды крымских татар во главе с ханом Джелал ад-Дином. Общая численность армии союзников историки оценивают в 39 тысяч.

С другой стороны, им противостояли силы тевтонцев (27 тысяч воинов) под руководством Великого Магистра Ульриха фон Юнгингена.

Победа союзнических войск в Грюнвальдской битве подорвало военное могущество Тевтонского ордена и прекратила экспансию его рыцарей на восток. 1 февраля 1411 года был подписан Торунский мир, по которому орден возвращал победителям Жемайтию и Добжинскую землю, а также выплатил контрибуцию.

Руси-Украине после Грюнвальдской битвы подчинялся Тевтонский орден: найден уникальный документ

Фото: картина 1878 года кисти Яна Матейко "Грюнвальдская битва"

К слову о победителях в Грюнвальдской битве - перед этим мы рассказывали, что недавно ученые нашли уникальную грамоту короля Руси-Украины Владислава II Ягайло.

Добавим, перед этим мы писали, что украинские ученые "оживили" дочь Ярослава Осмомысла, и показывали, как выглядела княжна.

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