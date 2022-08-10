Украинские ученые "оживили" дочь Ярослава Осмомысла: как выглядела княжна и что о ней известно

Ученые сделали точную 3D модель реконструкции и "оживили" лицо дочери галицкого князя из династии Рюриковичей Ярослава Владимирковича (Осмомысла) и княгини Ольги на основе черепа, обнаруженного в захоронении под полом притвора в Успенском соборе Крылоса под Ивано-Франковском.

Об этом передали в организации Skeiron , что специализируется на оцифровке культурного наследия для нужд сохранения, реконструкции и реставрации.

История обнаружения княжьих останков

Череп молодой княжны - исследователи предполагают, что останки принадлежат женщине 16-23 лет - был найден в 1937 году во время археологических исследований Успенского собора второй половины ХІІ ст. в княжеском Галиче (село Крылос на Прикарпатье) в одном из двух захоронений. Оба были совершены под полом притвора.

Женское захоронение было грунтовое. Череп украшала вышитая золотом лента, а за ним лежал разбитый стакан желто-зеленого цвета.

На основе черепа, обнаруженного в захоронении, специалисты смогли создать модель лица дочери Ярослава Осмомысла (фото: facebook.com/skeiron.llc)

Мужское захоронение - в каменном саркофаге. Некоторые исследователи отождествляют его с известным князем Ярославом Осмомыслом, представителем династии Рюриковичей, который там был похоронен в 1187 году, то есть 835 лет назад

Отмечается, что после этого останки более полувека считали потерянными. Однако в 1991 году повторно их открыла группа ученых в составе Юрия Лукомского, Николая Бандровского и Романа Сулика во время исследований в криптах собора Святого Юра во Львове.

Подтверждала их принадлежность записка, что сопровождала тщательно сложенные в ящик кости. В тексте, написанном их первооткрывателем профессором Ярославом Пастернаком отмечалось, что эти останки именно из открытия в Успенском соборе.

А вот череп с золототканой лентой в обнаруженном ящике отсутствовал - его позже обнаружили в фондах Львовского исторического музея, где он хранится и поныне.

Останки княжеской дочери пришлось открывать практически дважды (фото: facebook.com/skeiron.llc)

Реконструкция черепа

В 2000 году антрополог Сергей Горбенко провел детальное изучение черепа и его реконструкцию. Проведенные исследования останков дали основание определить возраст женщины, которой они принадлежали (16-23 лет), и тип лица - смешанный европеоидно-монголоидный.

"На основе этого предположили, что захоронение принадлежит дочери Ярослава Осмомысла, рожденной в браке с княгиней Ольгой. Последняя была дочерью князя Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы, от которого могла унаследовать эти монголоидные черты", - говорится в публикации.

Как выглядела дочь Ярослава Осмомысла, знаменитого галицкого князя (фото: facebook.com/skeiron.llc)

Создание 3D модели лица дочери князя Осмомысла

После реконструкции лица была сконструирована пластилиновая модель, и со временем на ней появились трещины и возникла необходимость ее сохранения.

А также проведение новых исследований черепа, который по словам музейщиков находится внутри. В итоге было решено, что 3D фиксация является одним из самых оптимальных вариантов.

Создание 3D модели лица дочь князя Ярослава Осмомысла (фото: facebook.com/skeiron.llc)

Специалисты из команды Skeiron и исследователи из музея Оксана Куценяк и из отдела археологии Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины Ирина Луцик смогли "не только сделать точную 3D модель реконструкции, но ее оживить".

Дочь галицкого князя Ярослава Осмомысла и княгини Ольги унаследовала монголоидные черты от бабушки по материнской линии, которая была дочерью половецкого хана Аепы (фото: facebook.com/skeiron.llc)

Что известно о княжне?

Спойлер - места погребения дочерей Осмомысла точно не известны, соответственно сейчас сложно определить, чей именно портрет "оживили" ученые. Поэтому давайте расскажем о жизни всех трех девушек-аристократок. И тут стоит начать именно с родителей.

Отец молодой княжны - Ярослав Владимиркович (ок. 1130 - 1 октября 1187), представитель дома галицких Ростиславичей из династии Рюриковичей пользовался большим авторитетом на землях Киевской Руси-Украины. Свое прозвище Осмомысл он получил благодаря такому описанию в тексте "Слова о полке Игореве", где назван Осмомыслом, что означает мудрым, имеющим "восемь мыслей". Также князя называли еще Ярослав Галицкий.

Реконструкция лица галицкого князя Ярослава Осмомысла по его черепу из саркофага (фото: sagor.com.ua)

Осмомысл был женат на Ольге Юриевне, дочери князя Юрия Долгорукого, сына Владимира Мономаха. Брак был заключен, как это широко практиковалось, исходя из политических интересов.

А вот сердце Ярослава Галицкого принадлежало Настасии (Настаська Чарг) - она фактически стала гражданской женой князя, то есть любовницей. От такого союза родился сын Олег. Судьба любимой князя имела трагический конец - Настасию схватили и сожгли заживо галицкие бояре, которые заставили Осмомысла жить со своей законной супругой.

Что касается детей от брака с Ольгой, то у княжеской четы родился сын Владимир, дочери Вышеслава, Ефросиния, и еще одна дочь, имя которой остается неизвестным (историки называют ее Ярославна Галицкая).

Осмомысл перед своей смертью завещал галицкий престол любимому сыну Олегу (но на самом деле сесть править ему так и не дали), а нелюбимому законному сыну Владимиру дал Перемышль.

Вышеслава Ярославна (1167 или 1170 - 1194) в 1187 году вышла замуж за Познанского и Калишского князя Одона I. После смерти супруга 20 апреля 1194 года она получила в качестве жалованья город Пшемент и его окрестности - и это последнее упоминание о княжне и познанской герцогине.

Ефросиния Ярославна стала женой сиверского князя Игоря Святославича из рода Ольговичей династии Рюриковичей, главного герой "Слова о полку Игореве". Помните нетленные рядки песни "Плач Ярославны" "В Путивлі-граді вранці-рано співає, плаче Ярославна"? Это именно про нее.

Памятник княжне Ефросинии Ярославне в Новгород-Сиверском в Черниговской области (фото: uk.wikipedia.org)

А вот о третьей дочери Осмомысла и Ольги, увы, сведений очень мало на сегодняшний момент. Годы жизни Ярославны Галицкой тоже неизвестны. Она была первой женой князя Мстислава Ростиславича (? - 1180) из смоленской ветви Мономаховичей, который был позже канонизирован православной церковью.