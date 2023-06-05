На Русанівці хочуть збудувати веслувальну базу. Дивіться, якою вона буде (фото і відео)

Що відомо про будівництво

Столичний бізнесмен Жан Запорожець хоче збудувати веслувальну базу на Русанівській косі. У мережі вже показали перші фото і відео проєкту.

Згідно з планом, на базі мають бути роздягальні, спортзал на всі сезони, укриття, майданчик для занять спортом, освітлення, сховані під землю смітники з сортуванням за призначенням, шість туалетів, елінг для човнів та оглядовий майданчик на даху.

Також автори проєкту пропонують звести двоповерховий будинок на галявині біля мосту з Русанівської набережної. У ньому планують зробити кафе та оглядовий майданчик для джазових концертів.

Ось так може виглядати веслувальна база (фото: Санація)

Чому місцеві проти будівництва

Втім проти цього будівництва виступили місцеві жителі і зараз збирають підписи під петицією , аби не допустити його.

Відомо, що бізнесмен уже отримав усні домовленості від керівництва КП "Плесо" й УЗН Дніпровського району. Проте офіційних розглядів пропозиція ще не проходила.

Активісти також звернулися до цих відомств і там їх запевнили, що на Русанівській косі не буде нових будівництв.

Зазначимо, що місцеві мешканці проти забудови коси, бо вона є цілісним природоохоронним об'єктом з унікальною для Києва флорою та фауною, а також нерестилищем для риби.

Ця зона є важливою складовою житлового масиву та є загальнодоступним місцем для відпочинку. Також вона є прибережною захисною смугою Дніпра та має статус памʼятки ландшафту.

Активісти пропонують збудувати цю веслувальну базу на Трухановому острові або в Гідропарку.