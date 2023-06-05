На Русанівці хочуть збудувати веслувальну базу. Дивіться, якою вона буде (фото і відео)

На столичній Русанівській косі місцевий бізнесмен пропонує звести веслувальну базу. Для цього будівництва вже створили візуалізацію. Однак проти забудови виступають місцеві жителі.
Візуалізацією веслувальної бази поділились на сторінці "Санація" у Facebook.
Столичний бізнесмен Жан Запорожець хоче збудувати веслувальну базу на Русанівській косі. У мережі вже показали перші фото і відео проєкту.
Згідно з планом, на базі мають бути роздягальні, спортзал на всі сезони, укриття, майданчик для занять спортом, освітлення, сховані під землю смітники з сортуванням за призначенням, шість туалетів, елінг для човнів та оглядовий майданчик на даху.
Також автори проєкту пропонують звести двоповерховий будинок на галявині біля мосту з Русанівської набережної. У ньому планують зробити кафе та оглядовий майданчик для джазових концертів.
Втім проти цього будівництва виступили місцеві жителі і зараз збирають підписи під петицією, аби не допустити його.
Відомо, що бізнесмен уже отримав усні домовленості від керівництва КП "Плесо" й УЗН Дніпровського району. Проте офіційних розглядів пропозиція ще не проходила.
Активісти також звернулися до цих відомств і там їх запевнили, що на Русанівській косі не буде нових будівництв.
Зазначимо, що місцеві мешканці проти забудови коси, бо вона є цілісним природоохоронним об'єктом з унікальною для Києва флорою та фауною, а також нерестилищем для риби.
Ця зона є важливою складовою житлового масиву та є загальнодоступним місцем для відпочинку. Також вона є прибережною захисною смугою Дніпра та має статус памʼятки ландшафту.
Активісти пропонують збудувати цю веслувальну базу на Трухановому острові або в Гідропарку.
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