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На Русанівці хочуть збудувати веслувальну базу. Дивіться, якою вона буде (фото і відео)

Як виглядатиме веслувальна база на Русанівці (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На столичній Русанівській косі місцевий бізнесмен пропонує звести веслувальну базу. Для цього будівництва вже створили візуалізацію. Однак проти забудови виступають місцеві жителі.

Візуалізацією веслувальної бази поділились на сторінці "Санація" у Facebook.

Що відомо про будівництво

Столичний бізнесмен Жан Запорожець хоче збудувати веслувальну базу на Русанівській косі. У мережі вже показали перші фото і відео проєкту.

Згідно з планом, на базі мають бути роздягальні, спортзал на всі сезони, укриття, майданчик для занять спортом, освітлення, сховані під землю смітники з сортуванням за призначенням, шість туалетів, елінг для човнів та оглядовий майданчик на даху.

Також автори проєкту пропонують звести двоповерховий будинок на галявині біля мосту з Русанівської набережної. У ньому планують зробити кафе та оглядовий майданчик для джазових концертів.

Ось так може виглядати веслувальна база (фото: Санація)

Чому місцеві проти будівництва

Втім проти цього будівництва виступили місцеві жителі і зараз збирають підписи під петицією, аби не допустити його.

Відомо, що бізнесмен уже отримав усні домовленості від керівництва КП "Плесо" й УЗН Дніпровського району. Проте офіційних розглядів пропозиція ще не проходила.

Активісти також звернулися до цих відомств і там їх запевнили, що на Русанівській косі не буде нових будівництв.

Зазначимо, що місцеві мешканці проти забудови коси, бо вона є цілісним природоохоронним об'єктом з унікальною для Києва флорою та фауною, а також нерестилищем для риби.

Ця зона є важливою складовою житлового масиву та є загальнодоступним місцем для відпочинку. Також вона є прибережною захисною смугою Дніпра та має статус памʼятки ландшафту.

Активісти пропонують збудувати цю веслувальну базу на Трухановому острові або в Гідропарку.

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Раніше ми писали про те, як виглядала б набережна без авто і білбордів.

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