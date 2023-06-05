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На Русановке хотят построить гребную базу. Смотрите, какой она будет (фото и видео)

Как будет выглядеть гребная база на Русановке (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На столичной Русановской косе местный бизнесмен предлагает построить гребную базу. Для этого строительства уже создали визуализацию. Однако против застройки выступают местные жители.

Визуализацией гребной базы поделились на странице "Санация" в Facebook.

Что известно о строительстве

Столичный бизнесмен Жан Запорожец хочет построить гребную базу на Русановской косе. В сети уже показали первые фото и видео проекта.

Согласно плану, на базе должны быть раздевалки, спортзал на все сезоны, укрытие, площадка для занятий спортом, освещение, спрятанные под землю мусорки с сортировкой по назначению, шесть туалетов, эллинг для лодок и смотровая площадка на крыше.

Также авторы проекта предлагают возвести двухэтажный дом на лужайке возле моста с Русановской набережной. В нем планируют сделать кафе и смотровую площадку для джазовых концертов.

Вот так может выглядеть гребная база (фото: Санация)

Почему местные против строительства

Однако против этого строительства выступили местные жители и сейчас собирают подписи под петицией, чтобы не допустить его.

Известно, что бизнесмен уже получил устные договоренности руководства КП "Плесо" и УЗН Днепровского района. Однако официальных рассмотрений предложения еще не проходило.

Активисты также обратились в эти ведомства и там их заверили, что на Русановской косе не будет новых строек.

Отметим, что местные жители против застройки косы, потому что она является цельным природоохранным объектом с уникальной для Киева флорой и фауной, а также нерестилищем для рыбы.

Эта зона является важной составляющей жилого массива и является общедоступным местом отдыха. Также она является прибрежной защитной полосой Днепра и имеет памятник ландшафта.

Активисты предлагают построить эту гребную базу на Трухановом острове или Гидропарке.

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Раньше мы писали о том, как выглядела бы набережная без авто и билбордов.

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Киев