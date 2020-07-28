Румыния отказалась праздновать 9 мая: россияне в бешенстве

Россияне возмущены тем, что Румыния больше не будет отмечать "День Победы" вместе с ними
Румыния отказалась праздновать "День Победы" 9 мая. Так, Сенат республики одобрил законопроект об объявлении 8 мая Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне.
Как заявил депутат Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, данная инициатива исправит историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу.
"С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния Социалистическая Республика Румыния признала 9 мая днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, - это 8 мая 1945 года", - цитирует политика G4Media.ro.
Причина, по которой было принято такое решение, - желание Румынии "повлиять на мышление будущих поколений".
"Мы должны продолжать работать над укреплением европейского пути и брать на себя ту роль, которую мы действительно заслуживаем в Европе", - отметил коллега Раецки Марсель Циолаку.
Такое решение взбесило жителей России. Местные политики говорят, что такие "переписывания истории" характерны для всех стран, "которые когда-то были социалистическими, а потом вступили в НАТО". Обычные граждане РФ жалеют, что после окончания Второй мировой войны диктатор Иосиф Сталин не оккупировал Румынию.
Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно отмечать день победы над нацизмом.
Также мы сообщали, что на Крещатике в День Победы появилась военная техника времен ВОВ.