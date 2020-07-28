Румыния отказалась праздновать 9 мая: россияне в бешенстве

Румыния отказалась праздновать "День Победы" 9 мая. Так, Сенат республики одобрил законопроект об объявлении 8 мая Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне.

Как заявил депутат Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, данная инициатива исправит историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу.

"С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния Социалистическая Республика Румыния признала 9 мая днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, - это 8 мая 1945 года", - цитирует политика G4Media.ro.

Причина, по которой было принято такое решение, - желание Румынии "повлиять на мышление будущих поколений".

"Мы должны продолжать работать над укреплением европейского пути и брать на себя ту роль, которую мы действительно заслуживаем в Европе", - отметил коллега Раецки Марсель Циолаку.

Такое решение взбесило жителей России. Местные политики говорят, что такие "переписывания истории" характерны для всех стран, "которые когда-то были социалистическими, а потом вступили в НАТО". Обычные граждане РФ жалеют, что после окончания Второй мировой войны диктатор Иосиф Сталин не оккупировал Румынию.

Румыния, как и Болгария, и прочие, только примазались к победителям.

А кого победили румыны? Вампиров?..

9 мая они празднуют день амнистии.

Над самими собой пускай празднуют победу.

Как показала история, Сталин ошибся, дав государственность большей половине фашистской Европы.

Румыны горевать должны, а не примазываться к нашей Победе, ибо их победили вместе с немцами.

У них получается переписывание истории. Все-таки, нужны такие лидеры как Ленин, Сталин, Брежнев, чтоб истории не переписывались...

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно отмечать день победы над нацизмом.

Также мы сообщали, что на Крещатике в День Победы появилась военная техника времен ВОВ.