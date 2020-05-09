9 мая в Украине: как правильно отмечать день победы над нацизмом

9 мая праздник в Украине (коллаж: РБК-Украина)

9 мая в Украине праздник, который с 2015 года претерпел ряд изменений

9 мая – это праздник победы над нацизмом в Украине. Раньше 9 мая праздновался День Победы, но в 2015 году празднование было разделено: ВР проголосовала за перенос празднование Дня памяти и применения, как во всей Европе, а 9 мая в Украине по традиции отмечается День победы над нацизмом.

Некоторые традиции празднования Дня Победы, которые были до 2015 года, сейчас в Украине неприемлемы несмотря на то, что в некоторых странах постсоветского пространства они сохраняются. Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрещается публично использовать символику коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, включая изображение флага, герба, а также других символов СССР и союзных республик. При этом запрет не распространяется на символику, имеющуюся, к примеру, на боевых наградах или юбилейных медалях – Украина чтит заслуги ветеранов. Не касается он также оригиналов боевых знамен.

В Украине также запрещено использовать пропаганду так называемой "георгиевской ленты" – символа, под которым российские агрессоры и сепаратисты Крыма и Донбасса оккупировали украинские земли и убивали граждан Украины. При условии, что лента не является элементом боевой или юбилейной награды, появление с ней в общественных местах карается крупным штрафом. При повторном нарушении грозит административный арест.

Обычно 8 и 9 мая в каждом населенном пункте нашей страны проходит обширная программа, предполагающая как чествование ветеранов, так и возложение цветов к памятникам воинам, к мемориалам жертв нацистских преступлений. Законом установлено, что в эти дни у Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса устанавливается почетный караул. Но в этом году в связи с карантином Украина не организовывает мероприятия ко Дню памяти и примирения (8 мая) и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

Напомним, что ранее мы публиковали открытки и поздравления с 9 мая.

Также мы рассказывали, какие еще праздники выпадают на 9 мая.