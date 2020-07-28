Румунія відмовилася святкувати "День Перемоги" 9 травня. Так, Сенат республіки схвалив законопроєкт про оголошення Днем перемоги 8 травня коаліції Об'єднаних Націй у Другій світовій війні.

Як заявив депутат Націонал-ліберальної партії Овідіу Раєцкі, дана ініціатива виправить історичну двозначність, яка спонукала в комуністичний період святкувати дату 9 травня за радянським зразком.

"З моменту зміни режиму Соціалістична Республіка Румунія, що знаходиться в радянській сфері впливу, визнала 9 травня днем Перемоги, проте дата, яка дійсно є для нашої держави днем перемоги, - це 8 травня 1945 року", - цитує політика G4Media.ro.

Причина, по якій було прийнято таке рішення, - бажання Румунії "вплинути на мислення майбутніх поколінь".

"Ми повинні продовжувати працювати над зміцненням європейського шляху і брати на себе ту роль, яку ми дійсно заслуговуємо в Європі", - зазначив колега Раєцкі Марсель Ціолаку.

Таке рішення розлютило жителів Росії. Місцеві політики кажуть, що такі "переписування історії" характерні для всіх країн, "які колись були соціалістичними, а потім вступили в НАТО". Звичайні громадяни РФ шкодують, що після закінчення Другої світової війни диктатор Йосип Сталін не окупував Румунію.

Румунія, як і Болгарія, і інші, тільки примазалися до переможців.

А кого перемогли румуни? Вампірів?..

9 травня вони святкують день амністії.

Над самими собою нехай святкують перемогу.

Як показала історія, Сталін помилився, давши державність більшій частині фашистської Європи.

Румуни повинні сумувати, а не примазуватися до нашої Перемоги, бо їх перемогли разом з німцями.

У них виходить переписування історії. Все-таки, потрібні такі лідери як Ленін, Сталін, Брежнєв, щоб історії не листувалися...

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно відзначати день перемоги над нацизмом.

Також ми повідомляли, що на Хрещатику в День Перемоги з'явилася військова техніка часів ВВВ.