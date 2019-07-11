ru
ua

Рулят ублюдки и уголовники: дончанин рассказал о суровой жизни в "ДНР"


Дончанин поддерживает украинскую власть

Житель Донецка рассказал о том, как сейчас живут люди на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, у руля сейчас находятся "ублюдки и уголовники", на блокпостах творится беспредел, человека могут обыскать и взять у него, что пожелают. О суровой реальности мужчина рассказал украинскому политологу Максиму Яли, который ехал с ним в поезде "Мариуполь - Киев".

Именно Максим пересказал слова дончанина о ситуации в Донецке в своем посте на Facebook. Жителю Донбасса 60 с лишним лет, несмотря на жизнь в оккупации, он поддерживает Украину.

Фото: Блокпост в "ДНР" (news.dn.ua)

"Ненавидит этих гопников за то, что в 2014-2015 гг..еще работая в интернате, не получал больше года ни копейки зарплаты.. Был вынужден искать хоть какой-то металлолом, чтобы сдать и купить еду... Пожалуй, впервые узнал, что большая часть "гуманитарной помощи" Ахметова была просроченной... Но и за ней люди в Донецке были вынуждены ездить по всему городу, т.к. адреса раздачи менялись по несколько раз на день...", - пишет Максим Яли о мужчине.

Максим сообщил, что его шокировали цены на продукты на оккупированных территориях, а также поразило то, что под видом белорусских продуктов продают местные - донецкие.

 

Скриншот поста (Facebook/Максим Яли)

"Отдельно шокировали цены на продукты. Помидоры - 200 р. (80 гр). Даже в Киеве в 2 р. меньше...Если кратко - овощи, которые обходными путями все-таки еще туда попадают, стоят минимум в 2 раза больше, чем в соседнем Марике (120 км). Ну а остальное- отвратительного качества. Даже схему придумали - пару месяцев продавали "молочку " белорусскую. Людям понравилось, начали брать. Ну а потом начали двигать дерьмо, с с названием "белорусская " А читаешь адрес - произведено в Донецке..) При этом пенсии - около 4000 р. (И это не худший вариант!) При чем после повышения... Стартовали с 2500 (1000гр) ... Все кто мог из молодежи, уехали...", - написал политолог.

По словам Максима, мужчина сообщил, что люди в "ДНР" устали от войны, но сколько еще времени понадобится, "чтобы вправить им мозги".

Как ранее мы писали, двое боевиков-террористов были ликвидированы украинской армией на Донбассе. 

Читайте также, как на Донбассе силами Вооруженных сил Украины был ликвидирован боевик "ДНР" Сторожев ИгорьСергеевич на прозвище "Марик". 

Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным Коломойский: россияне на Донбассе выполняют интернациональный долг
Читать все новости