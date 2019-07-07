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Свежий груз 200: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста

STYLERВойна    07.07.2019 - 18:12
Свежий груз 200: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста
Война на Донбассе (фото: YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Ликвидированный ВСУ боевик родился и вырос в Донецке

На Донбассе силами Вооруженных сил Украины был ликвидирован боевик "ДНР" Сторожев Игорь Сергеевич на прозвище "Марик". Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, который и опубликовал его фото.

28-летний боевик до того, как стать предателем, жил в Донецке.

"Сторожев Игорь Сергеевич "Марик"? (Донецк, 17/12/90) стал #груз200 01/07/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - написал блогер.

Свежий груз 200: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста
Уничтоженный на Донбассе боевик (скрин: twitter.com/666_mance)

О боевике известно, что он родился и окончил школу в Донецке. Также блогер пишет, что в друзьях у боевика "одни сидельцы и нарики". О том, успел ли "Марик" приобщиться к "увлечениям" своих знакомых достоверно неизвестно.

Свежий груз 200: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста

Уничтоженный на Донбассе боевик (скрин: twitter.com/666_mance)

Свежий груз 200: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста

Уничтоженный на Донбассе боевик (скрин: twitter.com/666_mance)

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу катастрофы MH17 Владимир Цемах сознался, как прятал "Бук".

Также мы писали о том, что на Донбассе в ночь с 5 на 6 июля в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново попал снаряд.

К слову, защищать Украину от оккупантов отправилась почти вся семья из Донецкой области - отец вместе с двумя сыновьями, а затем и его жена-россиянка.

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