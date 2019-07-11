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Рулять виродки і кримінальники: донеччанин розповів про суворе життя в "ДНР"


Донеччанин підтримує українську владу

Житель Донецька розповів про те, як живуть зараз люди на окупованих територіях Донбасу. За його словами, біля керма зараз знаходяться "виродки і кримінальники", на блокпостах твориться беззаконня, людину можуть обшукати і взяти у неї, що побажають. Про сувору реальність чоловік розповів українському політологу Максиму Ялі, який їхав з ним у поїзді "Маріуполь - Київ".

Саме Максим переказав слова донеччанина про ситуацію в Донецьку в своєму пості на Facebook. Мешканцю Донбасу 60 з гаком років, незважаючи на життя в окупації, він підтримує Україну.

"Ненавидить цих гопників за те, що в 2014-2015 рр..ще працюючи в інтернаті, не отримував більше року ні копійки зарплати.. Був змушений шукати хоч якийсь металобрухт, щоб здати і купити їжу... Мабуть, вперше дізнався, що велика частина "гуманітарної допомоги" Ахметова була простроченою... Але і за нею люди у Донецьку були змушені їздити по всьому місту,через те, що адреси роздачі змінювалися по кілька разів на день...", - пише Максим Ялі про чоловіка.

Максим повідомив, що його шокували ціни на продукти на окупованих територіях, а також вразило те, що під виглядом білоруських продуктів продають місцеві - донецькі.

 

"Окремо шокували ціни на продукти. Помідори - 200 р. (80 гр). Навіть у Києві в 2 р. менше...Якщо коротко - овочі, які обхідними шляхами все-таки ще туди потрапляють, коштують мінімум в 2 рази більше, ніж у сусідньому Маріці (120 км). Ну а решта - огидного якості. Навіть схему придумали - пару місяців продавали "молочку" білоруську. Людям сподобалося, почали брати. Ну а потім почали рухати лайно, з назвою "білоруська" А читаєш адреса - вироблено в Донецьку..) При цьому пенсії - близько 4000 р. (І це не найгірший варіант!) При чому після підвищення... Стартували з 2500 (1000гр) ... Всі хто міг молоді, поїхали...", - написав політолог.

За словами Максима, чоловік повідомив, що люди в "ДНР" втомилися від війни, але скільки ще часу знадобиться, щоб "вправити їм мізки".

Як раніше ми писали, двоє бойовиків-терористів були ліквідовані українською армією на Донбасі.

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