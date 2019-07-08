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Новый груз 200: ликвидированы двое боевиков на Донбассе (фото)

STYLERВойна    08.07.2019 - 15:35
Новый груз 200: ликвидированы двое боевиков на Донбассе (фото)
Коллаж (РБК-Украина)

Украинские бойцы ликвидировали двух боевиков на Донбассе

Двое боевиков-террористов были ликвидированы украинской армией на Донбассе. Один из них - это Дмитрий Зинченко, 4 июля террорист встретил свою смерть вследствие тяжелого ранения при попадании мины в боевой блиндаж в районе н.п. Васильевка. Об этом сообщил на своей Facebok-странице Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Известно, что 25 июня боевика тяжело ранили.

Новый груз 200: ликвидированы двое боевиков на Донбассе (фото)Скриншот поста (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Также Анатолий Штефан сообщил еще об одной смерти террориста "ДНР" - Захаренко Романа из Макеевки.

Новый груз 200: ликвидированы двое боевиков на Донбассе (фото)Скриншот поста (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Новый груз 200: ликвидированы двое боевиков на Донбассе (фото)Фото: Боевик Роман Захаренко (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Отметим, что убитый Роман Захаренко был внесен в черный список сайта "Миротворец".

Как ранее мы сообщали, погибшая в результате обстрела машины на Донбассе Ирина Шевченко чувствовала, что уже не вернется домой. Она говорила, что это ее последняя ротация.

Читайте также, как на Донбассе силами Вооруженных сил Украины был ликвидирован боевик "ДНР" Сторожев Игорь Сергеевич на прозвище "Марик". 

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