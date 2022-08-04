"Рулетка" на границе: почему украинцев по истечению 90 дней безвиза могут не пустить назад в Польшу

Украинцы, выехавшие в Польшу во время российской войны как беженцы и у которых закончилось 90 дней безвиза, при поездке на родину по тем или иным делам могут столкнуться с отказом польских пограничников пускать их обратно при повторном въезде.

Несмотря на то, что согласно заявлению украинской и польской сторон приехавшие в Польшу после 24 февраля граждане Украины имеют право находиться тут 18 месяцев легально и выезжать на родину не более чем на 30 дней, на практике ситуация на границе походит на лотерею - пограничники могут завернуть людей, рекомендуя делать визу.

Почему так происходит?

По официальному заявлению (от 1 июня) Посольства Украины в Польше у наших граждан, выехавших в связи с целью получения защиты в Польше, есть право в течение полутора лет (с 24 февраля 2022-го) свободно и законно выезжать и возвращаться в Польшу в указанный период.

При этом в посольстве добавили, что окончательное принятие решения о пропуске или же отказе во въезде остается исключительно за пограничной службой Польши.

Юристы растолковали это так: если гражданин Украины каждые несколько дней "катается" из Польши на родину и обратно и больше времени находится именно в Украине, то пограничник засомневается, что человек ищет в Польше защиты от войны, и может отказать во въезде.

Заложники настроения стражей границы

Тем временем сами украинские беженцы в реальности сейчас сталкиваются с ситуацией, когда даже одноразовый выезд на родину из Польши может стать причиной отказа пограничников в пересечении границы на пути обратно.

Люди призывают разработать четкие правила по передвижению между Украиной и Польшей с теми или иными разрешенными периодами по количеству дней/раз, чтобы на границе не было "рулетки" и дело не решало настроение пограничника.

Показательные истории, когда при возвращении в Польшу заворачивали обратно

Родители Татьяны Лариной приехали в Польшу из Донецкой области из-за полномасштабного вторжения РФ и получили временную защиту, сделали PESEL.ukr, проживали в Варшаве в отеле и самостоятельно платили за жилье.

Недавно им нужно было выехать в Украину в Краматорск, чтобы помочь выбраться отцу с дочерью из-под постоянных обстрелов. Выезжая из Польши спросили у пограничников, не будет ли проблем при возвращении, ведь 90 дней безвиза закончились. Их заверили, что нет, ведь у них есть PESEL.ukr и соответственно временная защита.

В Украине они пробыли 8 дней, и возвращались в Польшу через пограничный пункт в Раве-Русской, но их не пустили.

"Не очень вежливый пограничник сказал делать визу, и добавил, что в Украине сейчас безопасно. Словом, родителей не только не выпустили, им поставили в паспорт печать, свидетельствующую об отказе на право въезда в страны ЕС, также дали бумажку с официальным отказом", - рассказывает пани Татьяна.

И вот ее родители уехали во Львов, где поселились в гостинице, и подали документы на рабочую визу, которую ждут несколько недель. В итоге они потеряли временную защиту в Польше, так как в Украине - уже больше 30 дней.

Лилия Антончик с PESEL.ukr, которая самостоятельно арендует квартиру в Польше и не получает от страны материальной помощи, поехала в Киев по делам. В Украине девушка находилась 28 дней, и 27 июля возвращалась в Польшу на поезде "Киев-Хелм" через пункт пропуска "Ягодин".

"На границе меня высадили из поезда, заставили ждать 5 часов, расспрашивали подробно куда я ездила, с какой целью, почему в Польшу еду. А потом поставили в паспорт печать с отметкой F (это значит превышение пребывания 90 дней в течение 180 дней)", - рассказывает пани Лилия.

Находясь в Киеве, установить приложение Дія.pl не было возможно, так как для него нужен "профиль зауфаны".

"Выяснилось, что этот "профиль" невозможно оформить, находясь в Украине. Во время оформления я получила такое сообщение: "Ты не можешь создать "профиль зауфаны", потому что мы не знаем твоего номера PESEL. Чтобы внести номер PESEL, покажи удостоверение личности в любом отделении банка". Как я могу прийти в отделение банка, если не могу въехать в Польшу?" - описала девушка ситуацию.

Антончик показывала на границе польским пограничникам данное сообщение, а также PESEL.ukr - но все было бесполезно. Тогда она по своему второму "чистому" биометрическому паспорту отправилась на другой пункт пропуска, чтобы попытать там счастье - но опять же, к тому моменту уже минуло 30 дней пребывания в Украине, и девушка потеряла временную защиту.

Ирина Мисик призывает заранее загружать приложения MObywatel и Дія.pl . Она рассказала о своей знакомой, которую 30 июля не пропустили в пропускном пункте "Ягодин". У женщины, которая ехала на автобусе, не была загружена программа MObywatel и Дія.pl. Польские пограничники не разрешили скачивать на границе, и вернули ее на украинскую сторону кордона. Тогда она уже там загрузила программу, повторно встала в очередь и уже тогда ее пропустили.

. Она рассказала о своей знакомой, которую 30 июля не пропустили в пропускном пункте "Ягодин". У женщины, которая ехала на автобусе, не была загружена программа MObywatel и Дія.pl. Польские пограничники не разрешили скачивать на границе, и вернули ее на украинскую сторону кордона. Тогда она уже там загрузила программу, повторно встала в очередь и уже тогда ее пропустили. Надежда Балан рассказала о своей маме, которая ехала в ночь на 28 июля в Польшу через Раву-Русскую с просроченным безвизом, но имея PESEL.ukr.

"Польские пограничники категорически не хотели пускать ее, отмечали, что нужно иметь Дію.pl. Мама долго сидела в каком-то кабинете, объясняла все... Сказали, что пускают только из жалости", - говорит женщина.

Мария Грибинюк полторы недели назад ехала на поезде "Киев-Хелм", но на польской границе ее вместе с еще 11 пассажирами высадили из поезда, так как у всех было превышено 90 дней безвиза . Ничего слушать страж границы не желал, и отправил всех в Украину кроме самой Марии, у которой были документы из больницы.

. Ничего слушать страж границы не желал, и отправил всех в Украину кроме самой Марии, у которой были документы из больницы. Анна Борисова на несколько дней уехала из Польши в Украину, а при возвращении польские пограничники "сказали, что в следующий раз меня в Польшу не пустят - нужна будет виза".

"Со мной в автобусе ехало еще две девушки с аналогичными обстоятельствами. Каждую из них пограничники допрашивали и не хотели пускать. В конце концов тоже сказали, что не будут разрешать въезд в Польшу без визы", - рассказывает она.