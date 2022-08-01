Дальше за свой счет. Где украинским беженцам отменяют бесплатное жилье и медицину

Помощь украинцам за рубежом сокращается через 5 месяцев войны

Страны, которые предоставили убежище украинским военным беженцам, продолжают сворачивать программы помощи. Украинцы теперь должны платить за жилье и доступ к медицине.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие изменения условий временной защиты вступают в силу в странах, которые принимают украинцев, бегущих от войны.

Грузия: прекращение программы бесплатного жилья

С 1 августа украинским беженцам в Грузии больше не будут предоставлять бесплатное жилье. Зато бегущим от войны будут выдавать средства на аренду помещений, сообщает interpressnews.ge.

Отмечается, что с первых дней войны беженцев селили в Тбилиси в отелях с трехразовым питанием. С 15 июля семьи украинских граждан получают помощь 300 лари (3893 грн), дополнительно 45 лари (584 грн) на человека. В связи с этим мэрия Тбилиси прекращает программу бесплатного жилья.

Фото: Украинских беженцев в Грузии выселяют из гостиниц (interpressnews.ge)

Международные организации планируют выплачивать по 235 лари (3050 грн) на человека.

Кстати, в связи с прекращением программы поселения в отеле, украинских беженцев уже просят выселиться с 1 августа. Жители одного из отелей в Гонио просят власти продлить срок пребывания, поскольку у них есть малолетние дети и нет ни работы, ни жилья, куда идти.

Чехия: уменьшение выплат и платная медицина

Для украинских беженцев в Чехии после 150 дней пребывания государство прекращает оплачивать медицинское страхование - с 25 июля. Далее его необходимо оформлять и платить самостоятельно – 3367 гривен ежемесячно.

За женщин, которые ухаживают за ребенком до 7 лет или за двумя – до 15 лет, страхования и в дальнейшем оплачивает государство. Так же – за лиц до 18 лет, от 65 лет, студентов, лиц с инвалидностью и тех, кто находится на учете в службе занятости. За трудоустроенных полис оплачивает работодатель.

Фото: Митинг в Чехии в поддержку Украины (gettyimages.com)

Отказаться от медицинского страхования без потери визы временной защиты невозможно. За неуплату будет накапливаться долг.

Также уменьшается размер финансовой помощи. Первым прибывшим выплачивается пособие в 5000 крон – такая сумма предусмотрена ежемесячно в течение 6 месяцев пребывания. С 7 месяца выплаты уменьшаются – 4620 крон для совершеннолетних, 3320 крон – для детей. Впрочем, выплаты не будут безусловными - на них нельзя претендовать, если уже предоставлено бесплатное жилье, питание, средства гигиены.

Болгария: медицинское страхование государство больше не покрывает

С 25 июля государство перестало оплачивать медицинское страхование для украинских беженцев и в Болгарии. Для украинцев, приехавших в Болгарию после 26 апреля, срок бесплатной медицины длится 90 дней.

После этого платить взносы необходимо самостоятельно – это 550 гривен в месяц. Если не платить взносы в течение 3 месяцев, право не бесплатное медицинское обслуживание прекращается до погашения долга.

Покрывать медицинское страхование государство продлит детям до 18 лет, женщинам от 63 лет, мужчинам от 65 лет.

Польша: жилье и питание только незащищенным

В Польше помощь украинским беженцам стала более целевой. Выплаты получают в основном социально незащищенные категории - например, действует разнообразная помощь на детей.

Фото: Пункт гуманитарной помощи в Польше (gettyimages.com)

Программа компенсации бесплатного жилья с питанием "40+" (сумма в злотых на сутки собственникам за размещение каждого беженца) больше не продлевается правительством.

В целом на бесплатную крышу над головой и продукты или питание бегущие от войны в Украине могут рассчитывать до 120 дней с даты прибытия в Польшу. Исключение - многодетные семьи, лица с инвалидностью, или старше 60 лет. Другие, как предполагается, за 4 месяца должны трудоустроиться и снять жилье самостоятельно.

Впрочем, власти гарантируют, что никто из беженцев не останется без крова. Тех, кто не может самостоятельно устроиться, будут селить в муниципальные помещения.

Также украинцы с детьми или лица с инвалидностью могут найти варианты бесплатного проживания в различных детских лагерях и пансионатах – на срок год и более. Такие программы финансируются международными фондами.

Напомним, мы писали, какие страны оставили льготный проезд украинцам.