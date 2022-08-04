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"Рулетка" на кордоні: чому українців по закінченню 90 днів безвізу можуть не пустити назад у Польщу

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 07:32
"Рулетка" на кордоні: чому українців по закінченню 90 днів безвізу можуть не пустити назад у Польщу Фото: біженці з України можуть зіштовхнутися зі складнощами при повторному в'їзді у Польщу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українці, які виїхали у Польщу під час російської війни як біженці та у яких закінчилося 90 днів безвізу, при поїздці на батьківщину по тих чи інших справах можуть зіткнутися з відмовою польських прикордонників пускати їх назад при повторному в'їзді.

Про це пише Ukrayina.pl.

Попри те, що згідно із заявою української та польської сторін громадяни України, які приїхали у Польщу після 24 лютого, мають право перебувати тут 18 місяців легально і виїжджати на батьківщину не більше ніж на 30 днів, на практиці ситуація на кордоні схожа на лотерею - прикордонники можуть загорнути людей, рекомендуючи робити візу.

Чому так відбувається?

За офіційною заявою (від 1 червня) Посольства України в Польщі у наших громадян, які виїхали у зв'язку з метою отримання захисту в Польщі, є право протягом півтора року (з 24 лютого 2022-го) вільно і законно виїжджати та повертатися у Польщу в зазначений період.

При цьому в посольстві додали, що остаточне прийняття рішення про пропуск або ж відмову у в'їзді залишається виключно за прикордонною службою Польщі.

Юристи розтлумачили це так: якщо громадянин України кожні кілька днів "катається" з Польщі на батьківщину і назад і більше часу перебуває саме в Україні, то прикордонник засумнівається, що людина шукає в Польщі захисту від війни, і може відмовити у в'їзді.

Заручники настрою вартових кордону

Тим часом самі українські біженці в реальності зараз стикаються з ситуацією, коли навіть одноразовий виїзд на батьківщину з Польщі може стати причиною відмови прикордонників у перетинанні кордону на шляху назад.

Люди закликають розробити чіткі правила щодо пересування між Україною та Польщею з тими чи іншими дозволеними періодами за кількістю днів/разів, щоб на кордоні не було "рулетки" і справу не вирішував настрій прикордонника.

Показові історії, коли при поверненні у Польщу загортали назад

  • Батьки Тетяни Ларіної приїхали у Польщу з Донецької області через повномасштабне вторгнення РФ і отримали тимчасовий захист, зробили PESEL.ukr, проживали у Варшаві в готелі та самостійно платили за житло.

Нещодавно їм потрібно було виїхати в Україну в Краматорськ, щоб допомогти вибратися батькові з дочкою з-під постійних обстрілів. Виїжджаючи з Польщі запитали у прикордонників, чи не буде проблем при поверненні, адже 90 днів безвізу закінчилися. Їх запевнили, що ні, адже у них є PESEL.ukr і відповідно тимчасовий захист.

В Україні вони пробули 8 днів, і поверталися у Польщу через прикордонний пункт у Раві-Руській, та їх не пустили.

"Не дуже ввічливий прикордонник сказав робити візу, і додав, що в Україні зараз безпечно. Словом, батьків не тільки не випустили, їм поставили в паспорт печатку, що свідчить про відмову на право в'їзду в країни ЄС, також дали папірець з офіційною відмовою", - розповідає пані Тетяна.

І ось її батьки поїхали до Львова, де оселилися в готелі, і подали документи на робочу візу, яку чекають кілька тижнів. У підсумку вони втратили тимчасовий захист у Польщі, оскільки в Україні - вже більше ніж 30 днів.

  • Лілія Антончик з PESEL.ukr, яка самостійно орендує квартиру в Польщі і не отримує від країни матеріальної допомоги, поїхала до Києва у справах. В Україні дівчина перебувала 28 днів, і 27 липня поверталася у Польщу поїздом "Київ-Хелм" через пункт пропуску "Ягодин".

"На кордоні мене висадили з поїзда, змусили чекати 5 годин, розпитували докладно куди я їздила, з якою метою, чому в Польщу їду. А потім поставили в паспорт печатку з відміткою F (це означає перевищення перебування 90 днів протягом 180 днів)", - розповідає пані Лілія.

Перебуваючи у Києві, встановити додаток Дія.pl не було можливо, оскільки для нього потрібен "профіль зауфани".

"З'ясувалося, що цей "профіль" неможливо оформити, перебуваючи в Україні. Під час оформлення я отримала таке повідомлення: "Ти не можеш створити "профіль зауфани", тому що ми не знаємо твого номера PESEL. Щоби внести номер PESEL, покажи посвідчення особи у будь-якому відділенні банку". Як я можу прийти у відділення банку, якщо не можу в'їхати у Польщу?" - описала дівчина ситуацію.

Антончик показувала на кордоні польським прикордонникам дане повідомлення, а також PESEL.ukr - але все було марно. Тоді вона за своїм другим "чистим" біометричним паспортом вирушила на інший пункт пропуску, щоб спробувати там щастя - але знову ж таки, до того моменту вже минуло 30 днів перебування в Україні, і дівчина втратила тимчасовий захист.

  • Ірина Місік закликає заздалегідь завантажувати додатки MObywatel та Дія.pl. Вона розповіла про свою знайому, яку 30 липня не пропустили в пропускному пункті "Ягодин". У жінки, яка їхала автобусом, не була завантажена програма MObywatel і Дія.pl. Польські прикордонники не дозволили скачати на кордоні, і повернули її на українську сторону кордону. Тоді вона вже там завантажила програму, повторно встала в чергу і вже тоді її пропустили.
  • Надія Балан розповіла про свою маму, яка їхала в ніч проти 28 липня у Польщу через Раву-Руську з простроченим безвізом, але маючи PESEL.ukr.

"Польські прикордонники категорично не хотіли пускати її, наголошували, що потрібно мати Дію.pl. Мама довго сиділа в якомусь кабінеті, пояснювала все... Сказали, що пускають лише із жалю", - каже жінка.

  • Марія Грибинюк півтора тижня тому їхала поїздом "Київ-Хелм", але на польському кордоні її разом з ще 11 пасажирами висадили з потяга, оскільки у всіх було перевищено 90 днів безвізу. Нічого слухати страж кордону не бажав, і відправив усіх в Україну крім самої Марії, у якої були документи з лікарні.
  • Анна Борисова на кілька днів виїхала з Польщі в Україну, а при поверненні польські прикордонники "сказали, що наступного разу мене у Польщу не пустять - потрібна буде віза".

"Зі мною в автобусі їхало ще дві дівчини з аналогічними обставинами. Кожну з них прикордонники допитували і не хотіли пускати. Зрештою, теж сказали, що не будуть дозволяти в'їзд у Польщу без візи", - розповідає вона.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з внутрішніх справ заявив, що біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС в будь-який час.

А також перед цим ми розповідали, де українським біженцям скасовують безплатне житло і медицину.

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