ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время, - еврокомиссар

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 04:52
Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время, - еврокомиссар Фото: Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.

Об этом сообщает РБК-Укаїна со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон.

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.

Стоит отметить, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:

  • медицинское обслуживание;
  • жилплощадь;
  • дети - на получение образования.

К слову, украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.

Напомним, по данным пограничников, начиная с 24 февраля из Украины выехали на 2,8 миллиона человек больше, чем приехали. Если война затянется, эта цифра может увеличиться, прогнозируют демографы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы Война России против Украины
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы