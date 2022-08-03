Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время, - еврокомиссар
Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.
Об этом сообщает РБК-Укаїна со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон.
"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.
Стоит отметить, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:
- медицинское обслуживание;
- жилплощадь;
- дети - на получение образования.
К слову, украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.
Напомним, по данным пограничников, начиная с 24 февраля из Украины выехали на 2,8 миллиона человек больше, чем приехали. Если война затянется, эта цифра может увеличиться, прогнозируют демографы.