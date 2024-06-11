Рулетики з шинкою та капустою: рецепт поживного перекусу від Тетяни Літвінової

Що потрібно для рулетів з капустою і шинкою

Для того, щоб приготувати такий легкий обід або перекус, потрібні наступні інгредієнти:

листкове тісто - 500 г;

яйце - 1 шт.;

шинка - 140 г,

молода капуста - 100 г

сир Радомер - 100 г,

сир Сулугуні - 100 г,

зіра - 1 ч. л.,

гірчиця - 30 г.

Як готувати рулети з шинкою і капустою

Підготуйте інгредієнти - Сулугуні наріжте на невеликі брусочки, а Радомер і шинку наріжте слайсами. Можна взяти інші сири різних смаків - або за бажанням обрати один сир вагою як сумарна вага двох інгредієнтів.

Замість шинки можна використати буженину, курятину, бекон, або ж навіть варену ковбасу - проте цей інгредієнт має бути неодмінно, адже він основний.

Нашаткуйте капусту - проте не робіть смужки довгими. Дістаньте з холодильника листкове тісто і розкачайте його на пласт, розкачуючи по ширині.

Якщо листкове тісто на пергаменті або харчовій плівці, не знімайте її - це допоможе в скручуванні рулету.

Розкачайте листкове тісто по ширині (скриншот)

Рівномірно змастіть тісто гірчицею - для цього краще використовувати силіконовий пензлик. Гірчицю обирайте відповідно до своїх вподобань.

Після цього на довгий бік тіста, на відстані 1 см від краю, викладіть брусочки сулугуні, сформувавши "бортик". Розітріть в руках або в ступці зіру, притрусіть тісто.

Притрусіть тісто спеціями (скриншот)

Після цього викладіть шинку, а зверху - нарізаний твердий сир. Капусту посоліть, поперчіть і ретельно перемніть - тоді капуста пустить сік і буде легше запікатися.

Злегка розтягніть пальцями край тіста, щоб краще скріпити рулет. Скрутіть рулет по довшому боці, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник приблизно на 1 годину.

Після цього, обережно знявши плівку, розріжте рулет на однакові шматки, викладіть їх на застелене пергаментом деко.

Розріжте рулет на однакові шматочки (скриншот)

Розбийте в миску яйце, злегка збийте його і змастіть ним шматочки рулету. Зверху можна присипати улюбленими спеціями або кунжутом.

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте рулет 20-25 хвилин. Зачекайте, доки випічка трохи охолоне - і можна подавати до столу.