Рулетики с ветчиной и капустой: рецепт питательного перекуса от Татьяны Литвиновой
Эти удивительные хрустящие рулетики из слоеного теста - невероятная несладкая выпечка, которая заменит привычные бутерброды. Благодаря своей начинке, рулетики с капустой и ветчиной отлично подойдут для легкого перекуса.
О том, как готовить рулеты с ветчиной и капустой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал кулинара и судьи "МастерШеф" Татьяны Литвиновой.
Что нужно для рулетов с капустой и ветчиной
Для того чтобы приготовить такой легкий обед или перекус, нужны следующие ингредиенты:
- слоеное тесто - 500 г;
- яйцо - 1 шт.;
- ветчина - 140 г,
- молодая капуста - 100 г
- сыр Радомер - 100 г,
- сыр Сулугуни - 100 г,
- зира - 1 ч. л.,
- горчица - 30 г.
Как готовить рулеты с ветчиной и капустой.
Подготовьте ингредиенты - Сулугуни нарежьте на небольшие брусочки, а Радомер и ветчину нарежьте слайсами. Можно взять другие сыры разных вкусов - или по желанию выбрать один сыр весом как суммарный вес двух ингредиентов.
Вместо ветчины можно использовать буженину, курятину, бекон, или даже вареную колбасу - однако этот ингредиент должен быть непременно, ведь он основной.
Нашинкуйте капусту - однако не делайте полоски длинными. Достаньте из холодильника слоеное тесто и раскатайте его на пласт, раскатывая по ширине.
Если слоеное тесто на пергаменте или пищевой пленке, не снимайте ее - это поможет в скручивании рулета.
Раскатайте лосковое тесто по ширине (скриншот)
Равномерно смажьте тесто горчицей - для этого лучше использовать силиконовую кисточку. Горчицу выбирайте в соответствии со своими предпочтениями.
После этого на длинную сторону теста, на расстоянии 1 см от края, выложите брусочки сулугуни, сформировав "бортик". Разотрите в руках или в ступке зиру, посыпайте тесто.
Посыпайте тесто специями (скриншот)
После этого выложите ветчину, а сверху - нарезанный твердый сыр. Капусту посолите, поперчите и тщательно перемните - тогда капуста пустит сок и будет легче запекаться.
Слегка растяните пальцами край теста, чтобы лучше скрепить рулет. Скрутите рулет по более длинной стороне, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 1 час.
После этого, осторожно сняв пленку, разрежьте рулет на одинаковые куски, выложите их на застеленный пергаментом противень.
Разрежьте рулет на одинаковые кусочки (скриншот)
Разбейте в миску яйцо, слегка взбейте его и смажьте им кусочки рулета. Сверху можно присыпать любимыми специями или кунжутом.
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте рулет 20-25 минут. Подождите, пока выпечка немного остынет - и можно подавать к столу.
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