Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат

Рулет "Мімоза"

Складові:

Яйця – 3 шт.

Сир - 60-70 г

Морква – 2 шт.

Картопля – 2 шт.

Тунець – 1 б.

Майонез – 100 г

Сіль, перець - до свого смаку

Спосіб приготування:

Моркву, картоплю та яйця потрібно відварити. Потім остудити, почистити та натерти на тертці. Жовток та білок - окремо.

На робочу поверхню розстелити харчову плівку. Далі на плівку викладаємо рівномірно у формі чотирикутника (21 на 17 см) жовток. Наносимо сіточкою майонез.

Другий шар – натертий на дрібній тертці твердий сир (можна взяти Гауду). Знову сіточка майонезу.

Третій шар – натерта варена морква. По краях потрібно відступити на 1 см. Знову сіточка майонезу.

Четвертий шар - картопля, і знову відступити від верхнього та нижнього краю на 1 см. Сіточка майонезу.

Потім викладаємо шар натертого яєчного білка, сіточку майонезу й останнім шаром - посередині прямокутника викладаємо подрібнений вилкою консервований тунець. Олію зі баночки потрібно попередньо злити.

Допомагаючи собі плівкою, скрутіть спочатку у середину нижній край, потім верхній. Оберніть ще одним шаром плівки та трохи ущільніть рулет.

Рулет поставте на 4 години в холодильник. Перед подачею його можна розгорнути та нарізати акуратно на порції.