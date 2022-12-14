Рулет з тунця на для новорічного столу: крутіше і простіше, ніж звичайний салат

Зовсім скоро Новий рік та Різдво, а отже, настав час оновлювати рецепти для святкового столу. Крім традиційних смаколиків, багато кулінарів хочуть порадувати близькими та новими рецептами. Наприклад – смачним рулетиком з тунця, який стане чудовою заміною салату.
Як приготувати такий рулет, розповіли у блозі cook with me at home в Instagram.
Складові:
Спосіб приготування:
Моркву, картоплю та яйця потрібно відварити. Потім остудити, почистити та натерти на тертці. Жовток та білок - окремо.
На робочу поверхню розстелити харчову плівку. Далі на плівку викладаємо рівномірно у формі чотирикутника (21 на 17 см) жовток. Наносимо сіточкою майонез.
Третій шар – натерта варена морква. По краях потрібно відступити на 1 см. Знову сіточка майонезу.
Потім викладаємо шар натертого яєчного білка, сіточку майонезу й останнім шаром - посередині прямокутника викладаємо подрібнений вилкою консервований тунець. Олію зі баночки потрібно попередньо злити.
Рулет поставте на 4 години в холодильник. Перед подачею його можна розгорнути та нарізати акуратно на порції.
До речі, раніше ми писали про те, якими салатами можна легко замінити Олів'є.
А ще розповідали про те, чим можна замінити майонез у святкових салатах.