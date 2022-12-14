RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салат

Рецепт рулета из тунца на праздники (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро Новый год и Рождество, а значит пришла пора обновлять рецепты для праздничного стола. Кроме традиционных вкусностей, многие кулинары хотят порадовать близкими и новыми рецептами. Например - вкусным рулетиком из тунца, который станет отличной заменой салату.

Как приготовить такой рулет, рассказали в блоге cook with me at home в Instagram.

Рулет "Мимоза"

Ингредиенты:

  • Яйца - 3 шт.
  • Сыр - 60-70 г
  • Морковь - 2 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Тунец - 1 б.
  • Майонез - 100 г
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Морковь, картофель и яйца нужно отварить. Потом остудить, почистить и натереть на терке. Желток и белок - по отдельности.

На рабочую поверхность расстелить пищевую пленку. Далее на пленку выкладываем равномерно в форме четырехугольника (21 на 17 см) желток. Наносим сеточкой майонез.

Второй слой - натертый на мелкой терке твердый сыр (можно взять Гауду). Снова сеточка майонеза.

Третий слой - натертая вареная морковь. По краям нужно отступить на 1 см. Снова сеточка майонеза.

Четвертый слой - картофель, и снова отступить от верхнего и нижнего края на 1 см. Сеточка майонеза.

Потом выкладываем слой натертого яичного белка, сеточку майонеза и последним слоем - посредине прямоугольника выкладываем измельченный вилкой консервированный тунец. Масло из баночки нужно предварительно слить.

Помогая себе пленкой, скрутите сначала в середину нижний край, потом верхний. Обверните еще одним слоем пленки и немного уплотните рулет.

Рулет отправьте на 4 часа в холодильник. Перед подачей его можно развернуть и нарезать аккуратно на порции.

Кстати, ранее мы писали о том, какими салатами можно с легкостью заменить Оливье.

А еще рассказывали о том, чем можно заменить майонез в праздничных салатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептприготування стравНовый год