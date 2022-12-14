Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салат

Совсем скоро Новый год и Рождество, а значит пришла пора обновлять рецепты для праздничного стола. Кроме традиционных вкусностей, многие кулинары хотят порадовать близкими и новыми рецептами. Например - вкусным рулетиком из тунца, который станет отличной заменой салату.
Как приготовить такой рулет, рассказали в блоге cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Морковь, картофель и яйца нужно отварить. Потом остудить, почистить и натереть на терке. Желток и белок - по отдельности.
На рабочую поверхность расстелить пищевую пленку. Далее на пленку выкладываем равномерно в форме четырехугольника (21 на 17 см) желток. Наносим сеточкой майонез.
Третий слой - натертая вареная морковь. По краям нужно отступить на 1 см. Снова сеточка майонеза.
Потом выкладываем слой натертого яичного белка, сеточку майонеза и последним слоем - посредине прямоугольника выкладываем измельченный вилкой консервированный тунец. Масло из баночки нужно предварительно слить.
Рулет отправьте на 4 часа в холодильник. Перед подачей его можно развернуть и нарезать аккуратно на порции.
Кстати, ранее мы писали о том, какими салатами можно с легкостью заменить Оливье.
А еще рассказывали о том, чем можно заменить майонез в праздничных салатах.