Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салат

Рулет "Мимоза"

Ингредиенты:

Яйца - 3 шт.

Сыр - 60-70 г

Морковь - 2 шт.

Картофель - 2 шт.

Тунец - 1 б.

Майонез - 100 г

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Морковь, картофель и яйца нужно отварить. Потом остудить, почистить и натереть на терке. Желток и белок - по отдельности.

На рабочую поверхность расстелить пищевую пленку. Далее на пленку выкладываем равномерно в форме четырехугольника (21 на 17 см) желток. Наносим сеточкой майонез.

Второй слой - натертый на мелкой терке твердый сыр (можно взять Гауду). Снова сеточка майонеза.

Третий слой - натертая вареная морковь. По краям нужно отступить на 1 см. Снова сеточка майонеза.

Четвертый слой - картофель, и снова отступить от верхнего и нижнего края на 1 см. Сеточка майонеза.

Потом выкладываем слой натертого яичного белка, сеточку майонеза и последним слоем - посредине прямоугольника выкладываем измельченный вилкой консервированный тунец. Масло из баночки нужно предварительно слить.

Помогая себе пленкой, скрутите сначала в середину нижний край, потом верхний. Обверните еще одним слоем пленки и немного уплотните рулет.

Рулет отправьте на 4 часа в холодильник. Перед подачей его можно развернуть и нарезать аккуратно на порции.