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Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салат

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Среда 14 декабря 2022 09:02
Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салат Рецепт рулета из тунца на праздники (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро Новый год и Рождество, а значит пришла пора обновлять рецепты для праздничного стола. Кроме традиционных вкусностей, многие кулинары хотят порадовать близкими и новыми рецептами. Например - вкусным рулетиком из тунца, который станет отличной заменой салату.

Как приготовить такой рулет, рассказали в блоге cook with me at home в Instagram.

Рулет "Мимоза"

Ингредиенты:

  • Яйца - 3 шт.
  • Сыр - 60-70 г
  • Морковь - 2 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Тунец - 1 б.
  • Майонез - 100 г
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Морковь, картофель и яйца нужно отварить. Потом остудить, почистить и натереть на терке. Желток и белок - по отдельности.

На рабочую поверхность расстелить пищевую пленку. Далее на пленку выкладываем равномерно в форме четырехугольника (21 на 17 см) желток. Наносим сеточкой майонез.

Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салатВторой слой - натертый на мелкой терке твердый сыр (можно взять Гауду). Снова сеточка майонеза.

Третий слой - натертая вареная морковь. По краям нужно отступить на 1 см. Снова сеточка майонеза.

Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салатРулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салатЧетвертый слой - картофель, и снова отступить от верхнего и нижнего края на 1 см. Сеточка майонеза.

Потом выкладываем слой натертого яичного белка, сеточку майонеза и последним слоем - посредине прямоугольника выкладываем измельченный вилкой консервированный тунец. Масло из баночки нужно предварительно слить.

Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салатРулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салатПомогая себе пленкой, скрутите сначала в середину нижний край, потом верхний. Обверните еще одним слоем пленки и немного уплотните рулет.

Рулет отправьте на 4 часа в холодильник. Перед подачей его можно развернуть и нарезать аккуратно на порции.

Рулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салатРулет из тунца на для новогоднего стола: круче и проще, чем обычный салат

Кстати, ранее мы писали о том, какими салатами можно с легкостью заменить Оливье.

А еще рассказывали о том, чем можно заменить майонез в праздничных салатах.

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