Рулет "Оселедець під шубою": рецепт відомого салату на Новий рік в новому варіанті

Салат "Оселедець під шубою" - популярна смачна закуска на новорічному столі. Однак приготувати салат в рулеті - незвичний та не менш смачний спосіб. Крім цього, майонезу для цієї страви потрібно значно менше.

Про те, як готувати салат "Оселедець під шубою" в рулеті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Любимівська кухня".

Що треба для оселедця під шубою в рулеті

Для того, щоб приготувати новорічний салат в рулеті, потрібні такі продукти:

окріп - 200 мл

оселедець - 350 г

картопля (середнього або великого розміру) - 2-3 шт.

цибуля (середнього розміру) - 1 шт.

морква (середнього розміру) - 3 шт.

буряк (середнього розміру) - 2 шт.

яйця - 3 шт.

цукор - 1 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

оцет 9% - 2 ст. л.

майонез (жирність 67%) - до смаку

Як готувати оселедець під шубою в рулеті

Для того, щоб приготувати салат "Оселедець під шубою" в рулеті, буряк, моркву та картоплю потрібно помити, а потім відварити до готовності, не знімаючи шкірку. Також відваріть яйця круто. Поки овочі варяться, почистьте і наріжте на кубики цибулю.

Щоб зробити салат в рулеті особливо смачним, цибулю потрібно попередньо замаринувати. Для цього перекладіть цибулю в глибоку миску, залийте окропом, додайте оцет, цукор та сіль. Перемішайте цибулю та залиште її маринуватися протягом години.

Охолоджені відварені овочі потрібно почистити від шкірки та натерти на великій тертці окремо. Якщо буряк та морква містять багато вологи, їх необхідно відтиснути. Яйця також почистьте та натріть на великій тертці.

Оселедець для салату потрібно почистити від кісточок, після чого нарізати на невеликі шматочки. Для того, щоб приготувати рулет "Оселедець під шубою" робочу поверхню застеліть харчовою плівкою та викладіть перший тонкий шар з буряку, залишивши приблизно 5-7 см до країв плівки.

На буряк викладіть картоплю так, щоб шар був меншим по ширині за попередній. Водночас не робіть шари салату занадто товстими. Змастіть картоплю тонким шаром майонезу та за бажанням додайте трохи чорного меленого перцю.

Як готувати рулет з салату (скриншот / Любимівська кухня)

На майонез викладіть моркву, злегка утрамбуйте її та покрийте майонезом. Після цього викладіть на рулет натерті яйця, зробивши тонкий шар майонезу.

Викладіть оселедець, а на рибу - мариновану цибулю, яку попередньо потрібно відтиснути від маринаду. Підніміть краї плівки та закрутіть салат в рулет.

Як готувати салат в рулеті (скриншот / Любимівська кухня)

Поставте рулет "Оселедець під шубою" до холодильника, приблизно на 4 години. Після цього обережно зніміть плівку та наріжте рулет на кружальця.