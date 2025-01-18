Рулет з лаваша з м'ясом: проста і смачна вечеря за 40 хвилин

Що потрібно для рулету з м'ясом

Для того, щоб швидко приготувати цю смачну вечерю, необхідні такі продукти:

лаваш - 2 шт.

фарш - 350 г

яйця - 2 шт.

сир - 200 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати рулет з м'ясом

Приготування лаваша з фаршем не вимагає значних зусиль та особливої підготовки. Сир потрібно натерти на великій або маленькій тертці. Сорт сиру можна обрати відповідно до своїх смакових вподобань, або ж поєднати декілька видів сирів, щоб зробити начинку ще смачнішою.

Перекладіть фарш в глибоку миску, додайте до нього сіль та перець до смаку. Фарш можна придбати готовий або заздалегідь зробити самостійно. Важливо врахувати час приготування різних видів м'яса, наприклад, курячий фарш приготується найшвидше.

Також розбийте до фаршу одне яйце і ретельно перемішайте інгредієнти. Крім цього, за бажанням, до м'ясної начинки можна додати дрібно порізану цибулю.

Для того, щоб "зібрати" всі інгредієнти в рулет, перший лист лаваша рівномірно присипте сиром, відклавши частину продукту для прикрашання готового рулету. Викладіть на сир другий лист лаваша.

Рівномірно викладіть м'ясну начинку тонким шаром. Можна використовувати ложку або силіконову лопатку, щоб зробити шар м'яса тоншим і акуратнішим.

Згорніть листи лаваша з начинкою в рулет, скручуючи його з коротшої сторони лаваша. Перекладіть рулет на деко для випікання.

Як готувати рулет з лаваша з фаршем (скриншот / ВСЕ ПРОСТО)

Змастіть рулет жовтком та рівномірно присипте рештою сиру. Це створить смачну хрустку скоринку страви.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте страву близько 35 хвилин. Після цього рулет можна нарізати на порційні шматочки і пригощатися.