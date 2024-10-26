Рулет з гарбузового бісквіту: рецепт смакоти для осіннього вечора

Бісквітний рулет з кремом - незабутня випічка з ніжною текстурою. Але бісквітний рулет можна зробити ще смачніше, додавши осінній овоч - гарбуз.

Про те, як готувати бісквітний рулет з гарбузом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Валерії Велігури.

Що потрібно для рулету з гарбузом

Для того, щоб приготувати рулет з гарбузом, треба такі продукти:

борошно - 120 г

яйця - 3 шт.

вершки (жирність 33%) - 100 мл

гарбузове пюре - 200 г

крем-сир - 300 г

цукор - 140 г

ванільний цукор - 10 г

цукрова пудра - 30 г

сіль - дрібка

олія - 25 мл

розпушувач - 5 г

апельсинова цедра - з 2 апельсинів

спеції (гвоздика, мускатний горіх, кориця, імбир) - 1 ст. л.

Як готувати рулет з гарбузом

Спочатку приготуйте тісто для бісквітів. Розбийте яйця в глибоку миску, додайте цукор та сіль. Збивайте суміш протягом приблизно 10 хвилин, до світлої і пишної піни.

Тоді додайте олію та гарбузове пюре, яке можна придбати в магазині або приготувати з запеченого гарбуза. Перемішайте інгредієнти, а потім просійте в миску борошно.

Додайте розпушувач та спеції. Натріть цедру та всипте половину в тісто для бісквіта. Ще раз ретельно вимішайте масу.

Застеліть деко пергаментом, рівномірно викладіть тісто. Випікайте бісквіт протягом 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів в духовці. Готовий бісквіт потрібно одразу загорнути в чистий рушник і зачекати до охолодження.

Тим часом приготуйте крем для гарбузового рулету. Збийте крем-сир або молотий кисломолочний сир разом з цукровою пудрою, вершками та рештою цедри.

Готову сирну масу рівномірно викладіть на бісквіт. Щільно згорніть бісквіт в рулет, загорніть випічку харчовою плівкою та переставте в холодильник мінімум на дві години.

Після цього дістаньте бісквіт з харчової плівки, присипте харчовою пудрою - та можна подавати випічку до столу.